Biden vigliacco e incapace, l’unico pubblico dubbio di Giorgia Meloni è stato se Biden fosse più l’uno o l’altro. Leggera prevalenza nella dichiarazioni della leader e di tutto FdI sulla vigliaccheria del presidente americano: un vigliacco che lascia nelle mani dei Talebani un intero popolo e soprattutto le decine di migliaia di afghani che hanno in venti anni lavorato e collaborato con americani, tedeschi, inglesi, italiani…Giorgia ha sintetizzato: un presidente democratico di cui vergognarsi, di cui l’Occidente si deve vergognare.

Matteo Salvini per quel che si poteva da qui, lontani un oceano, ha fatto eco e sponda al “se c’ero io andava tutto diverso e meglio” di Donald Trump. Salvini ha detto che è una tragedia e una vergogna quella messa in piedi e attuata in Afghanistan da Biden. Ha omesso di ricordare che a volere ed organizzare e preparare il tutto era stato Trump presidente, ma non si può pretendere da politici italiani il ricordo e la nozione di ciò che è stato qualche mese fa. Come che sia, è chiaro e manifesto l’orrore, quasi lo schifo, dei leader della destra italiana, Salvini e Meloni, per questo Biden imbelle e vigliacco che abbandona, tradisce e molla gli afghani che hanno creduto nell’Occidente.

Biden vigliacco e afghani: Salvini e Meloni colpiti e commossi, ma…

Salvini e Meloni pubblicamente colpiti dalla ignavia codarda di Biden e commossi per la sorte degli afghani, quindi…Quindi che questi uomini e donne traditi e mollati dal cinico e crudele e incapace Biden, questi che Biden ha reso profughi, questi che scappano dall’Afghanistan che Biden ha pugnalato alle spalle, questi…Che non si facciano vedere da noi, che non si sognino di venire in Italia.

Al massimo qualcuno ha detto Salvini, magari qualche decina, centinaia. Poi stop. Meloni, impegnata da anni a giocare a Blocco Navale, sugli afghani tradito e abbandonati sparge lacrime a gola serrata da indignata compassione, sugli stessi afghani che si fanno profughi sparge il pugno duro del non nel mio giardino.

Politica biforcuta

Lingua biforcuta dicevano gli indiani nei western di una volta. Indicando così non solo le bugie ma una vera e propria attitudine culturale a dire e sostenere cose in piena contraddizione tra loro. Alla politica italiana, o meglio alla politica italiana fattasi solo e soltanto propaganda, da molto tempo è sciocco e vano chiedere coerenza o anche plausibilità. E anche quella di un qualche pudore è richiesta senza senso e senza interlocutori.

Ma dirsi schifati dalla vigliaccheria di Biden che abbandona gli afghani e contemporaneamente annunciare calci in culo agli afghani che dovessero presentarsi in Italia come profughi è…biforcuto, sguaiatamente biforcuto, politicamente, anzi eticamente viscido.