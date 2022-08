Blocco navale il giorno del poi nell’anno del mai. Parola di Giorgia Meloni “missione Ue d’accordo con Libia”

Blocco navale, due parole due. Cosa di più semplice e immediato? Arrivano migranti via mare. Non li vuoi? Blocco navale. Facile, intuitivo, diretto. La madre della proposta del blocco navale anti immigrazione è Giorgia Meloni. Non da oggi. Oggi il blocco navale è uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. Un cavallo che sgroppa, lavora e ha buona accoglienza di pubblico nelle sue esibizioni. Meloni ci è tornata su ancora ieri, come prtaicamente ogni giorno dicendo che il blocco navale è “l’unica proposta seria”.

Seria, serissima, quasi nulla

Al blocco navale della Meloni è stato obiettato: se mandi navi militari a bloccare un tratto di mare si tratta dell’equivalente di un atto di guerra, magari lo si può chiamare Operazione militare speciale, ma sempre atto bellico è. Il blocco si fa con le navi militari e se qualcuno forza il blocco la risposta è di natura militare. Quindi Meloni vuole mandare la flotta a occupare e a prendersi il Mediterraneo davanti alla Libia? Solerte e attenta Giorgia Meloni ha provveduto a smontare l’obiezione. Ecco le sue parole: il blocco navale dovrà essere “una missione Ue con l’accordo delle autorità libiche”. Quindi niente atto di guerra, si trova l’accordo col governo libico, si va tutti insieme e d’accordo come Unione Europea.

Il giorno del poi, nell’anno del mai

Si trova l’accordo con le autorità libiche…E che ci vuole? Sono anni che le “autorità libiche” si sparano tra loro. Quante e quali sono le autorità libiche? Quanto vale trattare con loro? E che ci si fa con russi e turchi accampati in armi in Libia? E chi glielo dice all’Egitto che arriva una flotta europea a far blocco? Una flotta europea…E che ci vuole a metterla insieme? Sui migranti come è noto nella Ue regna da anni e anni massima concordia tra Stati e governi.

Dunque il blocco navale, spiega Meloni, si farà quando sarà la Libia a consentirlo se non a chiederlo e quando sarà una missione navale della Ue, di tutta l’Unione. Quindi si farà il blocco navale, parola della Meloni, il giorno del poi, nell’anno del mai. Giorgia Meloni in questa fase della campagna elettorale è particolarmente impegnata in messaggi di rassicurazione: il suo governo non sfascerà il bilancio, il suo governo non esenterà l’Italia dai suoi impegni internazionali (Nato e Ue)…Ora rassicurazione ulteriore: il suo governo non farà nessun blocco navale.