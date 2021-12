Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. Lo prevede l’emendamento del governo alla manovra. In caso di inadempienza dei clienti domestici, si legge, le imprese saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi.

Bollette luce e gas, un miliardo di rate verranno anticipate dallo Stato

L’Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ndr) dovrà quindi definire, nel limite di 1 miliardo, gli anticipi da riversare alle imprese. Questi anticipi compensaranno le rate e le modalità di restituzione delle imprese stesse per consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici del 70% dell’anticipazione entro il 2022 e della restante quota entro il 2023.

Stanziati 1,8 miliardi per annullare aliquote

Come già annunciato anche dal premier Mario Draghi in Parlamento, l’emendamento prevede inoltre lo stanziamento di 1,8 miliardi. Questi soldi serviranno ad annullare le aliquote degli oneri generali del sistema elettrico per le famiglie e le piccole imprese con fornitura fino a 16,5 KW.

L’Iva sul gas viene ridotta. La riduzione avviene sia per usi civili che industriali al 5% ed altri 480 milioni sono messi a disposizione per ridurre gli oneri di sistema sul gas. Infine 912 milioni di euro serviranno per “minimizzare” gli aumenti delle bollette per le famiglie svantaggiate e gli utenti in gravi condizioni di salute.