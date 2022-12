Bonus psicologo confermato in manovra: sale da 600 euro a 1500 e sarà permanente (foto Ansa)

Il bonus psicologo è stato rifinanziato in manovra diventando permanente. Passerà dagli attuali 600 euro a 1500 euro.

Bonus psicologo, approvato l’emendamento presentato dal Pd

La norma approvata era stata presentata nel Milleproroghe dell’anno passato. Il Pd quest’anno lo ha ripresentato ed è stato accettato dal Governo. Le risorse stanziate ammontano ora a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro “a decorrere dal 2024“.

Confermato il tetto Isee a 50mila euro

Confermato il tetto Isee a 50mila euro per ricevere il contributo. Per l’anno in corso le risorse ammontavano a 25 milioni di euro.