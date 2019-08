Boschi in bikini a Salvini “Io mummia? Un saluto dal mio sarcofago”

ROMA – Maria Elena Boschi posta una foto in bikini e risponde a Salvini: “Dice che sono una mummia? Un saluto dal mio sarcofago”.

“Salvini che dice: ‘siamo attaccati da un gruppo di renziani’ – scrive la Boschi su Twitter pubblicando la foto al mare con le amiche – ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago”.

Le parole di Salvini.

“Un governo degli sconfitti M5S-Pd – aveva detto Salvini – sarebbe una truffa per l’Italia e gli italiani. Si sono visti in dieci a casa di Grillo per svendere il Paese a Renzi. Loro vanno con Renzi e io sarei l’inaffidabile? Una cosa allargata a Forza Italia? Roba da marziani. Dovranno passare sul mio corpo. Chi ha paura del popolo ha la coscienza sporca perché non ha lavorato bene. Qualcuno vuole andare al governo per terminare l’opera di svendita delle aziende italiane alle multinazionali straniere. Andremo nelle piazze italiane a chiedere pacificamente di andare al voto perché un altro governo non rappresenta la volontà popolare. Qualunque governo che non risponde alla volontà popolare è un governo che risponde a Bruxelles, Parigi e Berlino”.

Fonte: Twitter.