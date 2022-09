Bossi (non rieletto dopo 35 anni) senatore a vita: la prima proposta della nuova legislatura di centrodestra (foto Ansa)

Dopo trentacinque anni Umberto Bossi lascerà il Parlamento. Il fondatore della Lega, infatti, era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove però, udite udite, il partito di Salvini e soci non ha ottenuto seggi.

E ora? E ora Matteo Salvini lo ha già candidato come senatore a vita. In fondo: perché no?

“Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente – ha detto Salvini – , sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta”.

Ecco: questa è la prima proposta di questa nuova legislatura targata Giorgia Meloni e centrodestra. Umberto Bossi, il padre fondatore della Lega un po’ secessionista sì un po’ secessionista forse, senatore a vita della Repubblica italiana unita. E siamo solo alle prime ore.