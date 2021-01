Calendario consultazioni Quirinale (in diretta streaming): Mattarella cerca soluzioni per la crisi di governo

C’è il calendario delle consultazioni al Quirinale. Consultazioni che quest’anno saranno in diretta streaming. Tutti potranno vedere Mattarella che riceve i gruppi parlamentari e i presidenti di Camera e Senato. Per capire che governo si possa formare dopo le dimissioni di Conte.

Le consultazioni sono in streaming per le restrizioni anti Covid. Non c’è spazio per tutti al Quirinale. Giornalisti, cameraman, fotografi e tutto il cosiddetto “circo mediatico” (Zoro ci perdoni se gli rubiamo la locuzione). Troppe persone per rispettare il distanziamento sociale.

Ma l’evento politico è troppo importante, e allora si dà a tutti la possibilità di seguirlo. Ma questo vuol dire che stavolta i colloqui saranno accessibili a tutti, non solo agli addetti ai lavori. Riuscirà Mattarella a trovare una nuova maggioranza? O un nuovo premier? O si dovrà arrendere alle elezioni anticipate?

Calendario consultazioni Quirinale: programma consultazioni, orari e date

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

ore 17:00 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

ore 18:00 Presidente della Camera dei deputati, On. Dott. Roberto Fico.

GIOVEDI’ 28 GENNAIO (MATTINA)

ore 10.00 Gruppo Parlamentare «Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)» del Senato della Repubblica

ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

GIOVEDI’ 28 GENNAIO (POMERIGGIO)

ore 16.45 Gruppo Parlamentare «Liberi e Uguali» della Camera dei deputati

ore 17.30 Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

ore 18.30 Gruppi Parlamentari «Partito Democratico» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

La mattina del 29 gennaio si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione. Le consultazioni seguiranno nel pomeriggio.

VENERDÌ 29 GENNAIO (POMERIGGIO)

ore 16.00 Gruppi Parlamentari «Fratelli d’Italia» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Forza Italia – Berlusconi Presidente – UDC» del Senato della Repubblica e «Forza Italia Berlusconi Presidente» della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Lega – Salvini Premier» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Rappresentanti delle componenti «Idea e Cambiamo» del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e «Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo» del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 17.00 Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Consultazioni Quirinale in diretta streaming: dove vederle

Le consultazioni quest’anno saranno in diretta streaming, come già detto. Già, ma in diretta streaming dove? I colloqui tra Mattarella e i gruppi parlamentari saranno visibili sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito del Quirinale.