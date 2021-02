Crescono i contagi da Covid-19 in Campania e il governatore Vincenzo De Luca pensa a nuove chiusure per le scuole.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il Mattino, le immagini di assembramenti in strada e fuori dalle scuole hanno impensierito non poco il presidente De Luca.

A dargli pena sono soprattuto i numeri dei contagi che in due settimane sono aumentati del 36%. I dati sulla scuola dell’Asl Napoli 1 continuano a mostrare un andamento in salita, con un picco per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado che ormai ha superato il 12 per cento dei positivi in appena otto giorni in presenza, riporta il Mattino.

Aumento contagi Campania, domani Unità di Crisi sul tema

L’Unità dei Crisi della Regione Campania monitorerà l’andamento dei contagi nelle scuole superiori che potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. Lo si apprende da fonti della Regione.

Le scuole superiori sono state riaperte in Campania in presenza al 50% ma c’è già un aumento dei contagi che verrà attentamente monitorato e potrebbe portare a un nuovo stop.

Domani, 5 febbraio, si farà un primo punto della situazione in una riunione dell’Unità di Crisi sulla scuola, in attesa delle decisioni che potrebbero essere prese con una nuova ordinanza da parte del presidente Vincenzo De Luca.

Stavolta però De Luca ha chiesto un documento a prova di Tar, che non dia adito quindi ai soliti ricorsi dei coordinamenti No Dad.