MILANO – A 71 anni è andata a cena da Berlusconi e si è ritrovata candidata con Forza Italia. Quando Carla Bianchi, ex imprenditrice di Bergamo, oggi pensionata e molto attiva nel volontariato a favore di anziani e disabili psichici, è andata a cena da Berlusconi, mai si sarebbe aspettata di finire in lista alle prossime elezioni. A tavola si era parlato di politica, di Italia, di vita e fatiche quotidiane. Poche settimane dopo, la Bianchi è candidata con Forza Italia.

Come riporta il Corriere di Bergamo, scorrendo le liste elettorali in Lombardia si scopre infatti che la signora, totalmente sconosciuta al mondo della politica, appare nel listino proporzionale alla Camera per Bergamo, dietro i nomi di Gregorio Fontana e Maria Stella Gelmini. Berlusconi, questo è certo, cercava esponenti della società civile. Lei si limita a dire che si tratta di “una questione privata. In politica non ho ancora fatto nulla, quindi non ho molto da raccontare. Vedremo più avanti”.

E la cena? “Berlusconi lavorava per portare un po’ di società civile in Forza Italia e sono stata invitata. Di solito la sera non ceno ma ho fatto un’eccezione. Berlusconi ha tenuto banco durante tutta la serata parlando di politica interna ed estera, raccontandoci l’Italia che ha in testa. Un progetto ambizioso e non semplice da realizzare. È una persona eccezionale, alla sua età ha una lucidità incredibile. È stato bellissimo”. Domenica, dopo settimane di silenzio, la bella sorpresa: “Non mi aspettavo niente. Solo allora mi sono resa conto di cosa volesse dire”.