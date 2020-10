Carla Nespolo: morta la presidente dell’Anpi, la prima donna a ricoprire l’incarico

E’ morta Carla Nespolo presidente nazionale dell’Anpi. A comunicarlo su Facebook è proprio l’associazione partigiana.

Carla Nespolo, la presidente nazionale dell’Anpi è morta a 77 anni dopo una lunga malattia. A comunicare la sua scomparsa è l’associazione partigiana su Facebook.

“Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissima Presidente nazionale, Carla Nespolo. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l’Anpi che Carla ha guidato dal novembre 2017”.

E’ stata la “prima donna Presidente, con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin dalla sua nascita”.

“Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia. Ciao comandante”.

Carla Nespolo è stata insegnante e parlamentare per il Partito Comunista Italiano prima, e per il Partito Democratico della Sinistra poi.

Il 3 novembre 2017, dopo esserne stata a lungo vice-presidente, è stata eletta Presidente nazionale dell’associazione Anpi, primo presidente eletto a questa carica a non aver fatto il partigiano e prima donna.

E’ morta la notte del 4 ottobre 2020 a 77 anni, dopo una lunga malattia.

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, per ricordarla ha usato una delle sue frasi: “Essere antifascisti oggi significa essere contro il razzismo, contro chi approfitta anche della crisi sociale per far regredire politicamente, culturalmente, moralmente il nostro Paese” (fonte: Ansa, Il Fatto Quotidiano, Wikipedia, Facebook).