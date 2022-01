Carlo Nordio chi è: dove e quando è nato, età, biografia, carriera, MOSE, Mani pulite

Per la prima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha proposto il nome di Carlo Nordio.

Le parole di Giorgia Meloni

“Molte personalità che provengono dall’area del centrodestra – le parole di Giorgia Meloni – avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni”.

Dove e quando è nato, età, carriera, MOSE, Mani pulite e biografia di Carlo Nordio

Nato a Treviso il 6 febbraio del 1947 (età 74 anni), Carlo Nordio è stato procuratore aggiunto di Venezia. Negli anni è stato titolare di diverse inchieste tra cui quelle sul MOSE di Venezia e sulle cosiddette cooperative rosse. Carlo Nordio fu anche tra i protagonisti della stagione di Tangentopoli.

Nordio è stato anche consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale.

Il procuratore ha anche collaborato con numerose riviste giuridiche e quotidiani tra cui Il Tempo, Il Messaggero e Il Gazzettino. Nel 2010 scrisse un libro con l’ex deputato e sindaco di Milano Giuliano Pisapia: In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili (Guerini e Associati). Nel febbraio 2017 è andato in pensione. Dal 5 dicembre 2018 è componente del CdA della Fondazione Luigi Einaudi Onlus.