ROMA – L'eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la quale è stata presentata la funzione "Scudo della Rete" della piattaforma.

Casaleggio ha ricordato come il contratto di governo “anche in Germania sia stato ratificato dagli iscritti della Spd. Noi – ha spiegato – lo faremo in modo diverso chiedendo agli iscritti di votarci online e non su schede di carta”.

Alla domanda se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha replicato: “Sicuramente il voto degli iscritti è l’indirizzo principale per le decisioni di M5s, è sempre stato determinante e lo sarà anche in questo caso”.

Infine, per quanto riguarda la certificazione di questo voto, Casaleggio ha detto che si sta “lavorando in diverse direzioni” e che in ogni caso “sicuramente sarà un voto blindato”.