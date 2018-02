CasaPound, i candidati alla Camera e al Senato regione per regione

ROMA – CasaPound ha reso pubbliche le liste dei candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Ecco l’elenco dei candidati, regione per regione.

ABRUZZO

CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGI MAGGIORITARI

L’Aquila-Marsica: Claudia Pagliariccio

Teramo: Roberto Monardi

Pescara: Laura Cavaliero

Chieti-Sulmona: Vincenzo Artese

Lanciano-Vasto: Marco Pasquini

COLLEGI PROPORZIONALI

Chieti-Pescara: 1) Giovanni Bartolomucci. 2) Laura Cavaliero. 3) Andrea Ciarallo. 4) Antonella Torelli

L’Aquila-Teramo: 1) Claudia Pagliariccio. 2) Simone Laurenzi. 3) Licia De Vito. 4) Carlo Filipponi

SENATO DELLA REPUBBLICA

COLLEGIO MAGGIORITARIO (COALIZIONE)

Chieti-Pescara Mirko Iacomelli

L’Aquila-Teramo Lina Bottos

COLLEGIO PROPORZIONALE (PARTITO)

Abruzzo 1. Mirko Iacomelli

2. Katia Cipollone

3. Giovanni Piacentino

4. Lina Bottos

EMILIA ROMAGNA

CAMERA

Plurinominale Piacenza-Parma-Reggio

Simone Di Stefano

Angela De Rosa

Pier Paolo Mora

Giulia Spaggiari

Uninominali

Scandiano: Andrea Trentini

Parma: Emanuele Bacchieri

Fidenza: Pier Paolo Mora

Reggio nell’Emilia: Giulia Spaggiari

Plurinominale Modena-Ferrara

Martina Bonato

Pier Giacomo Taddei

Katia Portaro

Stefano Ferrarini

Uninominali

Ferrara: Pier Giacomo Taddei

Cento: Martina Bonato

Modena: Stefano Ferrarini

Sassuolo: Katia Portaro

Plurinominale Bologna

Filippo Berselli

Lucrezia Iapelli

Ivan Vancini

Alessandra Santini

Uninominali

Imola: Alessandra Santini

San Giovanni in Persiceto: Ivan Vancini

Bologna – Zona urbana Mazzini: Filippo Berselli

Bologna – Casalecchio di Reno: Lucrezia Capelli

Plurinominale Romagna

Gaia Righi

Massimiliano Lilliu

Elena Pierantoni

Alessandro Partisani

Uninominali

Cesena: Gaia Righi

Ravenna: Massimiliano Lilliu

Rimini: Elena Pierantoni

Forlì: Alessandro Partisani

SENATO

Plurinominale Piacenza-Parma-Reggio-Modena

Massimo Penso

Floriana Caporali

Giuseppe Antonio Malerba

Uninominali

Modena: Giuseppe: Antonio Malerba

Reggio nell’Emilia: Carlotta Reverberi

Parma: Floriana Caporali

Piacenza: Massimo Penso

Plurinominale Bologna-Ferrara-Romagna

Irma Donatella Pennucci

Massimiliano Palmieri

Luana Nepi

Giuseppe Vista

Uninominali

Rimini: Luana Nepi

Ravenna: Irma Donatella Pennucci

Ferrara: Giuseppe Vista

Bologna: Massimiliano Palmieri

LAZIO

Candidati al Collegio Plurinominale Camera Lazio 2 – 02 (Frosinone/Latina)

Davide Di Stefano, nato a Roma 31/05/1986

Carlotta Chiaraluce, nata a Roma il 25/01/1984

Fernando Incitti, nato ad Anagni (FR) il 30/12/1989

Alessandra D’Ottavi, nata a Roma il 29/11/1959

Candidati ai Collegi Uninominali Camera Lazio 2 – 02

FROSINONE: Fernando Incitti, nato ad Anagni (FR) il 30/12/1989

CASSINO: Maurizio Russo, nato a Cassino (FR) il 04/01/1962

TERRACINA: Mauro Pecchia, nato a Gaeta (LT) il 09/05/1988

LATINA: Alessandra D’Ottavi, nata a Roma il 29/11/1959

Candidati al Collegio Plurinominale Senato Lazio 03 (Frosinone/Latina):

Marco Savastano, nato a Latina il 28/07/1966

Linda Zaratti, nata a Frascati (RM) il 13/01/1973

Pietro Baris, nato a Cassino (FR) il 07/09/1964

Francesca Mafale, nata a Formia (LT) il 03/04/1972

Candidati ai Colleggi Uninominali Senato Lazio 03:

FROSINONE: Linda Zaratti, nata a Frascati (RM) il 13/01/1973

LATINA: Marco Savastano, nato a Latina il 28/07/1966

LOMBARDIA

CAMERA DEI DEPUTATI

Camera – Candidati collegi uninominali e plurinominali

Camera – Candidati collegi uninominali

Collegi Lombardia 1 Denominazione Candidato

Lombardia 1 – 01 Abbiategrasso Stefano Casari

Lombardia 1 – 02 Legnano Renata Mangano

Lombardia 1 – 03 Bollate Lorenzo Cavalli

Lombardia 1 – 04 Seregno Marta Galimberti

Lombardia 1 – 05 Monza Massimo Raffanini

Lombardia 1 – 06 Gorgonzola Stefania Araldi

Lombardia 1 – 07 Cinisello Balsamo Lorenzo Corradini

Lombardia 1 – 08 Milano 5 – Area statistica 117 Marco Clemente

Lombardia 1 – 09 Milano – Sesto San Giovanni Giacinto Vito Carriero

Lombardia 1 – 10 Cologno Monzese Maurizio Binelli

Lombardia 1 – 11 Milano 3 – Area statistica 74 Angela De Rosa

Lombardia 1 – 12 Milano 1 – Area statistica 84 Luigi Mario Favoloso

Lombardia 1 – 13 Milano 2 – Area statistica 105 Alessandra Brusoni

Lombardia 1 – 14 Milano 4 – Area statistica 144 Mauro Foglia

Lombardia 1 – 15 Rozzano Pellegrino Pinuccio D’Avanzo

Collegi Lombardia 2 Denominazione Candidato

Lombardia 2 – 01 Sondrio Athos Mercante

Lombardia 2 – 02 Varese Anna Saraceno

Lombardia 2 – 03 Gallarate Rossana Carta

Lombardia 2 – 04 Busto Arsizio Federico Palermo

Lombardia 2 – 05 Como Roberta Mastella

Lombardia 2 – 06 Cantù Andrea Mario Biraghi

Lombardia 2 – 07 Merate David Sala

Lombardia 2 – 08 Lecco Rita Carla Bizzoco

Collegi Lombardia 3 Denominazione Candidato

Lombardia 3 – 01 Brescia Davide De Cesare

Lombardia 3 – 02 Lumezzane Sara Metelli

Lombardia 3 – 03 Desenzano del Garda Chiara Violini

Lombardia 3 – 04 Palazzolo sull’Oglio Andrea Bianchi

Lombardia 3 – 05 Bergamo Roberto Todisco

Lombardia 3 – 06 Albino Elisabetta Del Bello

Lombardia 3 – 07 Treviglio Denise Quaranta

Lombardia 3 – 08 Romano di Lombardia Luciano Vescovi

Collegi Lombardia 4 Denominazione Candidato

Lombardia 4 – 01 Vigevano Lorenzo Cafarchio

Lombardia 4 – 02 Pavia Giorgia Spairani

Lombardia 4 – 03 Lodi Luca Achille

Lombardia 4 – 04 Cremona Gianluca Galli

Lombardia 4 – 05 Suzzara Laura Baroni

Lombardia 4 – 06 Mantova Luca de Marchi

Camera – Candidati collegi plurinominali

Collegio Denominazione Candidati

Lombardia 1 – 01 Seregno, Monza e Gorgonzola 1. Alessandra Brusoni

2. Mauro Foglia

3. Marta Galimberti

4. Giacinto Vito Carriero

Lombardia 1 – 02 Bollate, Cologno Monzese, 1. Marco Clemente

Milano – Sesto S. Giovanni e 2. Chiara Violini

Cinisello Balsano 3. Lorenzo Corradini

4. Alessandra Brusoni

Lombardia 1 – 03 Milano 1 – Area Statistica 84, 1. Marco Clemente

Milano 2 – A. S. 105, Milano 3 – 2. Alessandra Brusoni

A.S. 74, Milano 4 – A. S. 144 A. Mauro Foglia

e Milano 5 – A.S. 117 B. Stefania Araldi

Lombardia 1 – 04 Abbiategrasso, Legnano e 1. Angela De Rosa

Rozzano 2. Stefano Casari

3. Elena Ceriani

4. Federico Palermo

Lombardia 2 – 01 Varese, Gallare e Busto Arsizio 1. Gabriele Bardelli

2. Rossana Carta

3. Andrea Alberici

4. Roberta Mastella

Lombardia 2 – 02 Sondrio, Como, Cantù, Merate e 1. Rita Carla Bizzoco

Lecco 2. David Sala

3. Roberta Mastella

4. Andrea Mario Biraghi

Lombardia 3 – 01 Brescia, Lumezzane, Desenzano 1. Angela De Rosa

Del Garda e Palazzolo sull’Oglio 2. Davide De Cesare

3. Sara Metelli

4. Andrea Bianchi

Lombardia 3 – 02 Bergamo, Albino, Treviglio e 1. Mario Torri

Romano di Lombardia 2. Denise Quaranta

3. Roberto Todisco

4. Vanessa Tiffany Lucchetti

Lombardia 4 – 01 Vigevano, Pavia e Lodi 1. Francesca Chiara Mongiello

2. Mallory Gylbert Sacchi

3. Federica Valentina Mella

4. Daniele Villani

Lombardia 4 – 02 Cremona, Suzzara e Mantova 1. Gianluca Galli

2. Francesca Ghidoni

3. Guido Taietti

4. Ingrid Bonvicini

SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio Denominazione/Territori Candidato

Lombardia 01 Milano – Area statistica 84 Isabella Ligi

Lombardia 02 Milano – Area statistica 74 Roberta Capotosti

Lombardia 03 Milano – Legnano Gabriele Leccisi

Lombardia 04 Rozzano, Abbiategrasso Massimo Egidio Trefiletti

Lombardia 05 Cologno Monzese, Gorgonzola Laura Gabriella Carcano

Lombardia 06 Monza, Seregno Simona Galli

Lombardia 07 Sesto S. Giovanni, Bresso,

Bollate, Cinisello Balsamo

Antonella Barca

Lombardia 08 Lecco, Merate Marco Montanelli

Lombardia 09 Cantù, Sondrio Maria Antonietta Bizzoco

Lombardia 10 Como, Busto Arsizio Michela Selva

Lombardia 11 Varese, Gallarate Carlo Imparato

Lombardia 12 Bergamo, Albino Renato Santin

Lombardia 13 Treviglio, Romano di

Lombardia

Giovanni Sorti

Lombardia 14 Brescia, Desenzano del Garda Mirco Scalvenzi

Lombardia 15 Lumezzane, Palazzolo sull’Oglio Flavio Luigi Carretta

Lombardia 16 Pavia, Vigevano Massimo Antonietti

Lombardia 17 Cremona, Lodi Rudy Bruschi Robusti

Lombardia 18 Mantova, Suzzara Elisa Silvieri

Senato – Candidati collegi plurinominali

Collegio Denominazione/Territori Candidati

Lombardia 01 Pv, Lo, Mi, Cr, Bs, Mn 1. Diego Ratti

2. Rossella Colombo

3. Armando Tramonti

4. Simona Casari

Lombardia 02 Bg, Bs 1. Daniele Contucci

2. Paola Gallo

3. Mirco Scalvenzi

4. Giovanna Ruboni

Lombardia 03 Lc, Bg, So, Co, Va 1. Morena Pollini

2. Alessio Alessandro Meroni

3. Maria Antonietta Bizzoco

4. Marcello Montanelli

Lombardia 04 Mi 1. Roberta Capotosti

2. Massimo Egidio Trefiletti

3. Isabella Ligi

4. Renato Bosetti

Lombardia 05 Mb, Mi 1. Laura Gabriella Carcano

2. Gabriele Leccisi

3. Roberta Capotosti

4. Giovanni Grieco

SARDEGNA

Nei sei uninominali per Montecitorio, a Cagliari corre un notaio, Edoardo Lecis di 38 anni; a Sassari Andrea Farris; a Oristano Diana Maria Agus; a Carbonia Sara Elena Saiu; a Nuoro Giulia Serra; a Olbia Ugo Pasella. Tra i candidati nei due proporzionali per la Camera.

Nei due collegi plurinominali per Montecitorio, questi i candidati: al Centro-Sud il capolista è Fabio Corrias, classe 1980, responsabile regionale di CasaPound. Seguono: Sara Elena Saiu, Diana Maria Agus ed Edoardo Lecis; al Centro-Nord il primo è Andrea Farris, poi di nuovo i nomi di Diana Maria Agus, Ugo Pasella e Giulia Serra.

Per il collegio unico del Senato, primo in lista è Luigi Umberto Todini (43 anni). Seconda pozione per Patrizia Frau, 58 anni. Il terzo è Enrico Balletto, 45 anni, allenatore di pallavolo, mentre Donatella Serra è quarta. Nelle tre circoscrizioni uninominali per Palazzo Madama al Sud c’è di nuovo Enrico Balletto; al Centro ancora Patrizia Frau, 58 anni; al Nord è ricandidato Luigi Umberto Todini.

SICILIA

Circoscrizione Sicilia 1

Collegio plurinominale 1 (Palermo)

Vittorio Susinno

Stefania Longordo

Alessandro Tabbita Martino

Claudia Sirchia

Collegio plurinominale 2 (Marsala-Monreale-Bagheria)

Caterina Cerra

Vittorio Susinno

Stefania Longordo

Pierluigi Reale

Collegio plurinominale 3 (Gela-Agrigento-Mazara)

Claudia Sirchia

Vittorio Susinno

Caterina Cerra

Fabrizio Sutera

Circoscrizione Sicilia 2

Collegio plurinominale 1 (Messina-Enna)

Stefania Longordo

Pierluigi Reale

Manuela Mormina

Massimo Adonia

Collegio plurinominale 2 (Catania-Acireale)

Pierluigi Reale

Stefania Longordo

Andrea Insenga Azzaro

Manuela Mormina

Collegio plurinominale 3 (Ragusa-Siracusa)

Pierluigi Reale

Stefania Longordo

Andrea Insenga Azzaro

Manuela Mormina

SENATO PROPORZIONALE

Sicilia occidentale

Maria Borgia

Giuseppe Spadafora

Tiziana Volpe

Giuseppe Iacono

Sicilia orientale

Giuseppe Spadafora

Maria Borgia

Giuseppe Iacono

Tiziana Volpe

SENATO UNINOMINALE

COLLEGIO PALERMO RESUTTANA SAN LORENZO

Giusy Morello

COLLEGIO PALERMO BAGHERIA

Vincenzo Di Bella

COLLEGIO MARSALA

Maurizio Ruggero

COLLEGIO AGRIGENTO

Giovanni Contino

COLLEGIO CALTANISSETTA ENNA GELA

Carla Agrisano

COLLEGIO MESSINA

Massimiliano Catanzaro

COLLEGIO ACIREALE

Giuseppe Spadafora

COLLEGIO CATANIA

Tiziana Volpe

COLLEGIO SIRACUSA

Daniela La Posata

TOSCANA

Uninominali Camera

Toscana 1 (Firenze Novoli-Peretola):Sara Benigni;

Toscana 2 (Firenze-Scandicci):Giulia Migliorini,

Toscana 3 (Sesto Fiorentino):Andrea Massetani;

Toscana 4 (Empoli): Fabio Barsanti;

Toscana 5 (Prato) Gianluca Villani;

Toscana 6 (Pistoia): Marco Giannotti;

Toscana 7 (Arezzo):Paola Giacco;

Toscana 8 (Massa Carrara):Saverio Di Giulio,

Toscana 9 (Lucca) Leonardo Graziani;

Toscana 10 (Pisa), Chiara Romano

Toscana 11 (Poggibonsi): Federica Fusinato;

Toscana 12 (Siena): Silvia Neri;

Toscana 13 (Livorno) Marzio Fucito;

Toscana 14 (Grosseto) Gino Tornusciolo

Uninominali Senato

Toscana 1 (Firenze) Massimiliano Bartolozzi

Toscana 2 (Sesto-Empoli) Antonella Gialli

Toscana 3 (Prato-Pistoia): Antonietta De Ieso

Toscana 4 (Arezzo-Siena):Riccardo Bergamini

Toscana 5 (Massa Carrara-Lucca): Rita Seidita

Toscana 6 (Pisa-Poggibonsi): Matteo Pacini

Toscana 7 (Livorno-Grosseto):Gian Piero Joime

Plurinominale Camera

Toscana 1: Carlotta Chiaraluce, Fabio Barsanti, Sara Benigni, Lorenzo Berti

Toscana 2: Paola Giacco, Gianluca Villani, Tiziana Gargano, Maurizio Arena

Toscana 3: Chiara Romano, Saverio Di Giulio, Federica Fusinato, Tommaso Ceccarelli

Toscana 4: Gino Tornusciolo, Silvia Neri, Eugenio Palazzini, Francesca Aloisi

Plurinominale Senato

Toscana 1: Antonietta De Ieso, Massimiliano Bartolozzi, Antonella Gialli, Riccardo Bergamini

Toscana 2: Gian Piero Joime, Rita Seidita, Matteo Pacini

UMBRIA

Collegio plurinominale Camera

Davide Di Stefano

Cristiana Sebastiani

Piergiorgio Bonomi

Uninominali Camera

Antonio Ribeco (Perugia)

Saverio Andreani (Foligno-Altotevere)

Paola Capogrossi (Terni)

Collegio plurinominale Senato

Andrea Nulli

Margherita Amadei

Marco Angelucci

Uninominali Senato

Serenella Filangeri (Umbria 1)

Claudio Serrani (Umbria 2)

IN AGGIORNAMENTO