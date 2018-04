ROMA – Non perde tempo Maria Elisabetta Alberti Casellati che al primo posto del suo calendario ha fissato l’incontro proprio con i 5 Stelle.

Alle 11 di mercoledì 18 aprile il Capo dello Stato le ha conferito il mandato esplorativo. E alle 16.30 la Presidente del Senato era già negli uffici di Palazzo Giustiniani per dare il via alle consultazioni. Primo appuntamento alle 16.30 con M5s. A seguire i partiti di centrodestra che vanno divisi e Matteo Salvini, che per primo l’aveva sponsorizzata, non si presenta neppure all’incontro.

A circoscrivere il perimetro della ricerca è stato lo stesso Mattarella che ha chiesto espressamente alla Casellati di cercare un’alleanza nell’area Centrodestra-M5s. Entro venerdì 20 aprile, l’esploratrice dovrà tornare al Colle per riferire l’esito dei suoi colloqui.

Ma fin da subito la strada si prospetta più irta del previsto. Un’ora di colloquio a testa: alle 17.30 è l’ora della Lega ma Matteo Salvini manda avanti i suoi capigruppo. Prima però ci ha tenuto a precisare che “alla Presidente ripeteremo quello che stiamo dicendo da un mese: che i due che hanno vinto hanno il dovere di governare, ma se tutti rimangono sui loro no non andiamo da nessuna parte. Noi siamo pronti a fare tutto, tranne che col Pd”.

Pugno duro anche dai 5 Stelle che parlano di un’occasione “per fare chiarezza”, ma ribadiscono il no a Berlusconi e respingono l’ipotesi di un premier che non sia Luigi Di Maio.

Sono premesse che allo stato non sembrano cambiare l’approccio delle forze politiche coinvolte dall’esplorazione “mirata” e che si chiuderà quindi già stasera. Anche se non si esclude un secondo giro di colloqui domani. Ma che intanto fanno commentare al presidente dei senatori leghisti, Gian Marco Centinaio: “La possibilità che Casellati riesca a ottenere un risultato sarebbe un miracolo per come stanno le cose”.