ROMA – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini, Pd, presentate in seguito all’indagine sui concorsi all’ospedale di Perugia. E dopo il voto, la presidente della Regione è stata colta da malore mentre tornava nella sua Todi.

La Marini è stata ricoverata nell0 ospedale di Pantalla e la situazione è sotto controllo.

Marini – in base a quanto già stabilito dai medici – dovrà rimanere a riposo assoluto per almeno cinque giorni. Il malore che l’ha colpita è stato legato – sempre secondo quanto si è appreso – allo stress.

Tornando al voto, l’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto le sue dimission nella giornata di sabato 18 maggio approvando con 11 voti favorevoli e otto contrari sulla mozione della maggioranza che chiedeva a Marini a recedere dal suo atto. C’è stato anche quello della stessa Catiuscia Marini tra gli 11 voti con i quali l’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato la mozione di maggioranza con la quale le è stato chiesto di ritirare le dimissioni. Il voto di Marini ha di fatto ha permesso di raggiungere la maggioranza assoluta necessaria a far passare l’atto.

Spetterà ora a Marini, che ha preso la parola in aula, decidere se confermare o meno le dimissioni. “Incassato l’attestato di stima della maggioranza che desiderava, ci aspettiamo che ora Marini confermi le dimissioni, come lei stessa aveva lasciato capire in contatti con i vertici nazionali del Pd, ieri”. Così fonti del Nazareno all’Ansa sul voto in Consiglio regionale dell’Umbria. Concetto ribadito anche oggi, domenica 19 maggio, da Nicola Zingaretti. Ospite da Lucia Annunziata a In mezz’Ora in Più, su Rai 3, il segretario del Pd ha detto: “L’errore politico di Catiuscia Marini sta provocando un danno all’Umbria e anche alla politica”.

Marini è indagata in un’inchiesta sui concorsi nella sanità. Catiuscia Marini deciderà ora “in tempi brevi e nel rispetto dell’articolo 64” dello Statuto della Regione Umbria se confermare o ritirare le dimissioni respinte dall’Assemblea legislativa. “Ho agito sempre – ha sottolineato Marini – con onesta, in buona fede e nel rispetto della legge. So che ho fatto errori politici e umani ma ho sempre rispettato la legge”.

“Non lascio macerie – ha detto in uno dei passaggi del suo lungo intervento – né in materia di bilancio né sul sistema sanitario”. “Non si sta in Paradiso a dispetto dei santi…”, ha detto prendendo la parola in Assemblea legislativa dopo il voto favorevole alla mozione della maggioranza che le chiedeva di ritirare le dimissioni. Che ora spetta a lei decidere se confermare o ritirare.

Per Marini “ci sta che questa sia una legislatura a chiusura anticipata”. La presidente ha rivendicato la sua autonomia. Ha poi sottolineato che se si dovesse attenere al codice etico del Pd “dovrei attendere mesi di legislatura”.

Fonte: Ansa, Agi