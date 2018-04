ROMA – “Esattamente un anno fa il crollo della tangenziale di Fossano (Cuneo), che solo per miracolo non costò la vita ai Carabinieri che si trovavano lì sotto. Sindaco Pd. Regione Pd. Governo Pd… nessun lavoro in corso. Le macerie sono ancora lì, con viabilità compromessa, e enormi danni per lavoratori e aziende”. Lo scrive Matteo Salvini sul proprio profilo Facebook annunciando per “oggi un’interrogazione della Lega al ministro”.

“Domani – aggiunge – spero, azione da posizioni di governo: gli italiani si aspettano da chi ha vinto le elezioni tanti fatti, tanto buonsenso e risposte concrete, con veti, ultimatum e giochi di palazzo non si va da nessuna parte. Sbaglio? #andiamoagovernare“. Salvini oggi è a Catania per incontrare i 108 lavoratori dell’ipermercato Auchan della zona La Rena che ha chiuso.

“I numeri imposti dall’Europa? Per me viene prima il benessere degli italiani! Chiedo troppo? #primagliitaliani”, scrive ancora Matteo Salvini sul proprio profilo Facebook.