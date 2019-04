ROMA – Matteo Salvini prima che cominci il Consiglio dei ministri, annuncia: “Il Salva Roma è fuori dal dl crescita”. Il provvedimento, spiega, sarà ad hoc per tutti i comuni.

“Quando si parla di crescita – continua – è importante esserci”. Lo stralcio del “salva Roma” dal decreto “l’ho concordato con chi c’era”. Salvini fa riferimento alle diverse assenze registrate tra i membri del governo M5S in Consiglio dei ministri.

“Nessuna crisi di governo – continua il ministro dell’Interno – l’Italia ha bisogno di un governo per 4 anni. Il mio rapporto è con il M5S è buono, non ho tempo e voglia per litigare con nessuno”.

“Il sottosegretario Armando Siri resterà al suo posto?” chiede un cronista. “Sì” risponde Salvini. E a chi gli chiede se ha parlato del caso con il titolare del Mit Danilo Toninelli, Salvini replica: “Toninelli non c’è”.

Ma i grillini smentiscono Salvini. “Non è ancora stato discusso il dl Crescita – riferiscono fonti M5S – dunque non si è potuto stralciare nulla, meno che meno il salva-Capitale”.

Sono almeno tre i ministri del M5S presenti al Consiglio dei ministri sul decreto crescita. Si tratta del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, della ministra della Difesa Elisabetta Trenta e della ministra per il Sud Barbara Lezzi. Tutti presenti, invece, i ministri leghisti, come sottolineato sin dall’inizio da fonti del partito di Salvini.

All’inizio Luigi Di Maio aveva deciso di disertare il Consiglio dei ministri, scegliendo di registrazione l’intervista condotta da Giovanni Floris per il programma “Di Martedì”, che andrà in onda stasera. Poi però il vice premier ha deciso di andare: “IL Cdm – ha detto Di Maio – è stato spostato avanti di un’ora. Non c’è nessuna ripicca e non ci facciamo dispetti. Il lavoro che facciamo ogni giorno è quello che cerchiamo di portare avanti per migliorare la qualità della vita degli italiani: finisco qui e li raggiungo, In ogni caso la relatrice è la ministra Lezzi”.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO