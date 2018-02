ROMA – “Traini è stato indottrinato dai movimenti politici in cui ha militato”. Queste le parole di Cecile Kyenge, europarlamentare del Pd, intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, su Radio Cusano Campus.

Sui fatti di Macerata la Kyenge ha detto: “Ciò che è successo a Macerata è grave. Abbiamo chiesto a tutti di abbassare i toni. Bisogna però riconoscere e condannare l’atto di Luca Traini, che sfiora la definizione di terrorismo. Ho anche denunciato in aula il fatto che ci siano movimenti che costruiscono la loro offerta politica fomentando l’odio e associare in maniera diretta l’immigrazione e il gesto di Traini. Lui ha fatto una cosa grave e deve pagare di fronte alla legge. Bisogna capire come affrontare l’aumento dell’odio, i gruppi fascisti che strumentalizzano le difficoltà economiche e i disagi sociali per aumentare i voti. Traini e il nigeriano che ha ucciso Pamela devono tutti e due essere puniti severamente. Nessuno può uscire di là con una pena ridotta. Qui si tratta di un attentato ai valori che difendiamo tutti”.