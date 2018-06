ROMA – Gian Marco Centinaio, oggi ministro di Agricoltura e Turismo del governo grillin-leghista. Ieri, accusato dal M5s di Pavia (dove lui era vicesindaco) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per utilizzare una casella email che si chiamava Terronsgohome. Non solo, il gruppo M5s di Pavia accusava Centinaio di essere vicino ai gruppi naziskin, e di avere tra i suoi politici di riferimento l’austriaco Haider e l’americana Sarah Palin.

Che Centinaio avesse una propensione a usare il termine “terrone” si evince anche da alcuni video che girano di quando il senatore Centinaio durante la recente approvazione della legge sullo Ius Soli apostrofò così il presidente del Senato Grasso: “Terrone di merda”. E chi riprese questa scena in Aula? Un altro grillino, il senatore Maurizio Buccarella.

Riportiamo il post pubblicato in data 13 luglio 2009 sulla pagina del Movimento 5 Stelle Pavia in merito al cosiddetto Centinaiogate. Nel post è riportata l’interpellanza presentata dal gruppo consiliare dell’Idv, a seguito proprio della inchiesta di M5s: