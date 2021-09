Centrale nucleare in Lombardia? Salvini: "E che problema c'è...". Il Pd: "Ci dica dove"

“Metterei una centrale nucleare in Lombardia? Che problema c’è”, lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch’io su Radio Rai. “La Svezia di Greta ha 8 centrali. Ci sono centrali nei centri storici di grandi città: a Copenaghen c’è un termovalorizzatore in centro città, con una pista di sci”, aggiunge.

Centrale nucleare in Lombardia, il Pd chiede…

“Leggo che Matteo Salvini e la vicepresidente Letizia Moratti propongono di costruire una centrale nucleare in Lombardia sfruttando l’annuncio di un possibile aumento delle bollette elettriche. Noi restiamo contrari in generale a riaprire una discussione su cui gli italiani si sono già espressi in modo chiaro con un referendum. Ma per curiosità e trasparenza sarebbe utile che i lombardi potessero sapere dove esattamente Salvini propone di collocare la sua centrale”. Così su Facebook scrive il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.

“Le centrali nucleari in Lombardia sì, ma lo stoccaggio sicuro dei rifiuti radioattivi no. Salvini è molto confuso sul nucleare. Non sa di cosa parla”. Così la presidente della commissione Ambiente e deputata del Pd, Alessia Rotta, su Twitter.

Salvini, Green Pass e bollette

“Aspettiamo la proposta sul Green Pass. Non commento i se, se c’è il contatto con il pubblico avrebbe senso, altrimenti se uno è chiuso nel suo ufficio che senso avrebbe? Ma ripeto, non commento i se, aspetto il testo. Occorre equilibro, non ci sto alle tifoserie”, dice poi Salvini. “Per non far alzare la bolletta, il governo deve abbassare le tasse – dice Salvini – Chi paga 100 euro, la maggioranza di quei 100 euro sono costi come l’Iva. Il governo deve ridurre l’Iva”.