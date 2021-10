Chi è Romano Prodi, ospite di Propaganda: Iri, premier, l’ultimo libro, vita privata, moglie, figli

Romano Prodi è uno degli ospiti di Propaganda Live di oggi, venerdì 8 ottobre. Ma chi è Romano Prodi? Che cosa si sa non solo della sua carriera, ma anche della sua vita privata?

Chi è Romano Prodi: ex presidente Iri, ex premier…

Economista, dirigente industriale, uomo politico italiano: così l’enciclopedia Treccani online definisce l’ex presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008.

Nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il 9 agosto del 1939, Romano Prodi ha studiato all’Università Cattolica di Milano e alla London School of Economics e ha poi insegnato economia e politica industriale nelle università di Bologna, di Trento e alla Harvard University.

Nel biennio 1978-1979 è stato ministro dell’Industria, dal 1982 al 1989 e poi nel 1993-1994 è stato presidente dell’Iri, l’Istituto per la ricostruzione industriale.

Alle elezioni del 1996 è stato promotore della coalizione dell’Ulivo e quindi presidente del Consiglio di un governo di centrosinistra fino al 1998. L’anno successivo è approdato in Commissione europea come presidente, carica che ha ricoperto fino al 2004.

Con la nuova vittoria della coalizione di centrosinistra Unione Prodi è tornato a Palazzo Chigi nel 2006 e vi è rimasto fino al 2008.

I libri di Romano Prodi

Tra le opere scritte dall‘ex premier Prodi ci sono Modello di sviluppo di un settore in rapida crescita. L’industria della ceramica per l’edilizia (1966); Concorrenza dinamica e potere di mercato. Politica industriale e fusioni d’impresa (1969); La diffusione delle innovazioni nell’industria italiana (1971); Sistema industriale e sviluppo economico in Italia (1973); Governare l’Italia. Manifesto per il cambiamento (1995); Un’idea dell’Europa (1999); Europa. Il sogno, le scelte (2003); La mia visione dei fatti. Cinque anni di governo in Europa (2008); Futuro cercasi (2011); Missione incompiuta. Intervista su politica e democrazia (intervistato da M. Damilano, 2015); Il piano inclinato (2017). L’ultimo libro è la autobiografia Strana vita, la mia (scritto con M. Ascione, 2021).

Romano Prodi: vita privata, moglie, figli

Romano Prodi è sposato da 1969 con Flavia Franzoni, a quel tempo studentessa e in seguito divenuta economista e docente universitaria. Dal matrimonio sono nati due figli, Giorgio e Antonio.