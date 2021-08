Chiavari, morto il sindaco Marco Di Capua: malore improvviso, aveva solo 50 anni

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua è morto all’improvviso dopo un malore il pomeriggio di lunedì 23 agosto. Di Capua aveva solo 50 anni.

Marco Di Capua eletto sindaco di Chiavari nel 2017

Di Capua era stato eletto sindaco di Chiavari nel 2017 e si sarebbe ricandidato per un secondo mandato. La notizia della sua morte ha lasciato nello sconforto tutto il territorio e non solo chi lo conosceva. Lascia la moglie e due figli.

Chi era Marco Di Capua: vita privata e attività politica

Marco Di Capua ha vinto le elezioni nel 2017 appoggiato da una serie di liste e partiti del centro destra. Sotto la sua amministrazione Chiavari avvia il recupero di Villa Rocca, storica dimora in centro con il parco; si batte per non far chiudere, da privati, il teatro Cantero; porta avanti l’operazione Preli e allunga fino alla colonia Fara il lungomare, colonia Fara che è in procinto di riaprire per metà albergo e metà appartamenti privati.

Sportivo, ex vogatore, non si è mai tirato indietro quando c’era da prendere un remo in mano ad esempio per la rievocazione storica del palio marinaro oppure quando c’era da partecipare a progetti di solidarietà come ad esempio il recital degli amministratori in favore del Villaggio del Ragazzo.

La Direzione della Asl4 Tigulli ha reso noto che il sindaco Marco Di Capua “è giunto al pronto soccorso di Lavagna in arresto cardiocircolatorio” e che “nonostante le manovre rianimatorie prolungate, non ha più ripreso l’attività cardiaca”. Alle 19 è stato constatato il decesso. I sanitari hanno richiesto l’autopsia per definire la causa all’origine della morte improvvisa.

Il mondo politico ligure ricorda Di Capua

Trasversale il cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco Di Capua. “La scomparsa improvvisa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua mi lascia sgomento”. Così ha scritto il sindaco di Genova e della Città Metropolitana Marco Bucci. “In questi anni, soprattutto come sindaco della città metropolitana, ne ho apprezzato la collaborazione e disponibilità. La politica ligure perde un valido amministratore”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta regionale esprimono “profondo cordoglio. Con lui se ne va un sindaco giovane ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace. Lo abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco di Chiavari e lo ricorderemo sempre per l’ottimo lavoro svolto”.

“Una grave perdita per l’intera collettività – ha scritto Edoardo Rixi, deputato della Lega -. Una persona stimata, sempre in prima fila per il suo territorio”. “Profondo dolore per l’improvvisa scomparsa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua” è stato espresso anche da Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. “Era una persona preparata e leale sul piano istituzionale – scrive Paita -. Ha sempre dimostrato una grande attenzione ai problemi del territorio. Le mie condoglianze alla famiglia”.