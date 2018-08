ROMA – L’Agenzia delle Entrate ha pignorato il vitalizio di Ilona Staller. In seguito ad un contenzioso tra il fisco e l’ex parlamentare dei Radicali (si parla di un mancato pagamento di circa 100mila euro di cartelle esattoriali) il conto di “Cicciolina” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] all’interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del Partito Radicale, è stato bloccato.

Critico contro il provvedimento l’avvocato Luca Di Carlo, che difende Ilona Staller fin dal vittorioso processo contro l’ex marito Jeff Koons e che ha dato la notizia del congelamento: “Il vitalizio non può essere pignorato o sequestrato per intero, come invece ha fatto l’Agenzia delle Entrate, ci sono dei limiti di legge. Quindi quanto le è stato congelato va restituito, tranne per 1/5. E c’è anche una gravissima responsabilità dell’Amministrazione parlamentare e della banca, che hanno permesso questo orrore anticostituzionale”.

Secondo l’avvocato, può sussistere “il reato di appropriazione indebita. E adesso deciderà la magistratura”. Ilona Staller, infatti, è pronta a fare causa, con anche “la richiesta di un risarcimento milionario per i danni subiti – conclude il suo legale – poiché è stata privata dei mezzi di sussistenza”.