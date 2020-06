Circo Massimo, Virginia Raggi contro i neofascisti: “Siete bestie, ora chi ripulisce?”

ROMA – “E ora chi ripulisce? Chi mette in ordine?

Chi ripara i danni che hanno fatto?

Le scene alle quali abbiamo assistito al Circo Massimo fanno rabbia, offendono Roma e tutti i romani. Siamo stanchi di subire queste devastazioni.

Roma è una città aperta e accogliente ma non può subire in silenzio”.

Il sindaco di Roma Virginia Raggi, via Facebook, esprime tutta la sua indignazione per i disordini alla manifestazione di ultras e Forza Nuova.

“Tutta la mia solidarietà alle forze dell’ordine e ai giornalisti.

Agli agenti in strada, oggi ogni come ogni giorno, va il mio ringraziamento per il lavoro costante che portano avanti a tutela della città- scrive il sindaco – quanto agli agitatori e ai violenti di professione, perdonatemi ma non trovo altro termine per definirvi: siete delle bestie”.

Le scene di guerriglia urbana, con lanci di oggetti contro forze dell’ordine e giornalisti “non sono giustificabili – prosegue Virginia Raggi – chi si è scagliato contro gli agenti oggi non era andato in piazza per manifestare, per esprimere un’opinione:

è andato in piazza esclusivamente per mettere a ferro e fuoco la città, per portare a termine vere e proprie azioni di guerriglia.

La protesta, il dissenso non c’entrano niente con quello che abbiamo visto”.

Oggi, conclude Raggi, ”è andato in scena l’estremismo di un’ideologia pericolosa che si ritiene in diritto di potere distruggere, minacciare e tenere in scacco una città intera.

In nome di cosa? senza dimenticare che i danni materiali di tutta questa barbara violenza li ripareranno i romani, i contribuenti che pagano l’Ama”. (Fonti: Facebook, Ansa).