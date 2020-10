Ha preso 104 multe stradali in 18 mesi. Ciro Maschio, deputato Fdi, ha dovuto pagare al comune di Verona la bellezza di 16mila euro.

Le multe di Ciro Maschio, non tanto per divieti di sosta o eccessi di velocità, ma per essere passato diverse in auto in una strada del centro storico di Verona, corso Sant’Anastasia, che fa parte dell’area pedonale urbana. E così il deputato di Fratelli d’Italia in 18 mesi si è visto arrivare a casa ben 104 multe.

Le multe tutte pagate anche perché, come spiega il Corriere della Sera, non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi abbia un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune stesso.

Multe che sono state ammucchiate nei mesi arrivando ad essere debitore verso il Comune di Verona di una cifra che superava i 16 mila euro. “Sono contravvenzioni che ho saldato. E per le quali io stesso ho chiesto il “conto” alla polizia locale”.

I passaggi nella zona pedonale

A parte qualche divieto di sosta, i verbali sono quasi tutti riferibili alla stessa infrazione: essere passato in auto nella strada del centro storico di Verona che fa parte dell’area pedonale urbana.

Una zona talmente offlimits da non poter essere percorsa neanche da chi, come l’onorevole Maschio, ha un permesso di transito nella zona a traffico limitato in cui quella strada è inserita. “Perché non sapevo che fosse stato modificato il transito su quel corso – spiega -. Quando ho ricevuto i verbali li ho messi da parte perché sulla legittimità avevo dei dubbi. C’erano alcuni equivoci, ma non mi sono opposto per non incorrere nell’incompatibilità per lite pendente con l’amministrazione. Quindi ho deciso di pagare e amen”. (Fonte Il Corriere della Sera).