Il Pd pensa a Claudio Marchisio come candidato sindaco a Torino, l’ex calciatore della Juventus avrebbe il profilo giusto per diventare il primo cittadino secondo i dem. Le elezioni ci saranno a ottobre quindi Marchisio in caso avrebbe a disposizione tutto il tempo per prepararsi a un eventuale ruolo e alla campagna elettorale.

Marchisio candidato sindaco a Torino, accetterà?

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha chiesto al Pd piemontese di verificare la disponibilità dell’ ex calciatore juventino. Marchisio ha spiegato che ci avrebbe pensato, ma sa di dover studiare e imparare. Ma visto che le amministrative verranno rinviate, ha tempo per valutare se impegnarsi oppure no.

Marchisio è di Torino e ha sempre vissuto a Torino, anche quando per un periodo ha giocato in Russia. Negli anni non ha mai disdegnato post o dichiarazioni politiche, come quando aveva duramente criticato la scelta fatta da Salvini sul tema migranti.

Marchisio a Torino sfida il centrodestra

È consolidata per il centrodestra la candidatura dell’ imprenditore Paolo Damilano a sindaco di Torino. A sinistra invece si lavora alla candidatura di Claudio Marchisio. Ora la palla passa al “principino” che dovrà decidere se abbandonare il mondo del calcio (ora fa il commentatore in studio per la Rai) per abbracciare quello della politica.