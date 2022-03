Colmar e Audi si dissociano dalla giacca usata da Salvini in Polonia. Quella giacca era piena di brand e due delle aziende impresse sul giubbotto ci hanno tenuto a prendere le distanze dal leader della Lega. Non era loro intenzione quella di sponsorizzare la trasferta di Salvini.

Salvini in Polonia per condannare la guerra, ma il sindaco lo respinge

Facciamo un piccolo reset: che ci faceva Salvini in Polonia? Se ve lo chiedete siete tra i pochi a non aver letto/visto/ascoltato la notizie negli ultimi giorni. O almeno a non esservi imbattuto in una delle decine di meme che imperversano sui social da quando è successo.

Il leader della Lega è andato a Przemysl, al confine con l’Ucraina. Il suo intento dichiarato era quello di condannare la guerra dei russi. Ma il sindaco Wojciech Bakun lo ha respinto, ricordandogli (e mostrandogli) la maglietta pro Putin che Salvini indossava solo qualche anno fa.

Colmar e Audi si dissociano dalla giacca usata da Salvini in Polonia

Il focus della notizia era tutto concentrato su quanto stava accadendo e sul gesto del sindaco polacco. Ma, a un occhio più attento non sarà sfuggito che la giacca di Salvini era piena di marchi. Un po’ come le tute dei motociclisti, per intenderci. E qualche maligno avrebbe potuto ipotizzare che queste aziende avessero sposnorizzato la sortita del leader leghista. Beh, almeno due aziende ci tengono a far sapere che loro con quella missione di Salvini non c’entrano proprio nulla.

Questo il comunicato stampa di Colmar: “In merito a quanto emerso a mezzo social circa l’associazione erronea del marchio Colmar alle esternazioni, di una rappresentanza della politica italiana, Colmar rimarca la propria opposizione a qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche italiane ed estere e di qualsiasi loro esternazione passata, presente o futura”. E’ quanto afferma la manifattura Mario Colombo, titolare del marchio Colmar. “Colmar afferma la propria assoluta opposizione alla guerra in ogni sua forma” conclude il comunicato.

Questo il comunicato stampa di Audi: “In merito a quanto erroneamente evidenziato a mezzo social circa l’associazione del marchio Audi alle esternazioni, passate, presenti o future di una rappresentanza politica italiana, Audi Italia rimarca con fermezza la piena adesione alle regole di compliance del Gruppo Volkswagen che impediscono qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche”. La nota riporta anche parole di condanna nei confronti del conflitto: “Audi Italia unitamente a Volkswagen Group Italia conferma inoltre la propria assoluta opposizione alla guerra in ogni sua forma”.