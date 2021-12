Como, Maurizio Traglio si fa la doccia durante l’assemblea comunale. A petto nudo, i capelli bagnati, l’asciugamano fortunatamente avvolto sulle pudenda, l’aria rilassata di chi è appena riemerso dai vapori di una bella doccia ristoratrice… Questo lo spettacolo offerto da un consigliere in pieno servizio durante un’assemblea comunale.

Como, Maurizio Traglio si fa la doccia durante l’assemblea comunale

Maurizio Traglio, già candidato del centrosinistra per eleggere il sindaco di Como nel 2017 ed oggi esponente di Svolta Civica, l’ha fatta grossa. L’assemblea si celebrava a distanza, tutti collegati in diretta Youtube da casa. Lui si è preso una pausa-doccia durante i lavori. Si è dimenticato però di spegnere la videocamera del computer.

Certo, la figuraccia per l’imprevista esibizione hot del sirenetto – vogliamo credere assolutamente non voluta – ha sortito il prevedibile effetto di scandaletto del giorno. Dovrebbe suscitare più scalpore tuttavia la considerazione che il Traglio nutre per l’istituzione che rappresenta, a meno che non ritenga irrinunciabile arrivare nudo alla meta politica prefissa .

Le assemblee possono essere noiosissime, ma quello è il lavoro che si è scelto e per il quale una parte non trascurabile dei cittadini comaschi lo ha eletto. E non sotto l’insegna di partito “Doccia civica”. Deve essere un fan del Giorgio Gaber meno engagé, “quasi quasi mi faccio uno shampoo”…