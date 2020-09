Cominciano ad arrivare i primi risultati delle elezioni Comunali 2020. Venezia conferma Brugnaro mentre Trento sceglie un sindaco di centrosinistra.

Comunali 2020. A Venezia è certa la vittoria del centrodestra con la conferma di Luigi Brugnaro. A Trento può festeggiare il centrosinistra con Franco Ianeselli. Mentre a Reggio Calabria è testa a testa tra Giuseppe Falcomatà e lo sfidante Nino Minicucci.

Le amministrative riguardano 962 Comuni, tra cui tre capoluoghi di regione (Aosta, Trento e Venezia), oltre ad altri 16 capoluoghi di provincia: Agrigento, Andria, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria e Trani. Oltre a Venezia e Trento, solo a Lecco e Mantova gli exit pool raccontano di una possibile vittoria al primo turno, rispettivamente per Peppino Ciresa (centrodestra) e Mattia Palazzi (sindaco uscente Pd). Negli altri capoluoghi è probabile si andrà al ballottaggio.

Probabile ballottaggio a Reggio Calabria, dove Falcomatà è insidiato da Minicucci, ma anche a Bolzano dove il sindaco uscente Renzo Caramaschi (centrosinistra) e Renzo Zanin (centrodestra) sono lontani dal 50%. C’è incertezza ad Arezzo dove Alessandro Ghinelli (centrodestra) sembrava a un passo dalla vittoria al primo turno. Il M5s spera nel ballottaggio con il suo candidato Domenico Bennardi a Matera.

In Trentino eletti già 56 sindaci unici candidati

Al via anche il Trentino lo scrutinio delle elezioni comunali in 156 Comuni, ma per 56 candidati sindaco si profila una vittoria automatica in quanto erano gli unici candidati. L’unica condizione per la loro elezione era il superamento del quorum del 50% degli aventi diritto al voto. Nei Comuni con più di 3.000 abitanti eletti Michele Cereghini a Pinzolo, Clelia Sandri a San Michele all’Adige, e Samuel Valentini a Ville d’Anaunia.