ROMA – Scrutinio altalenante per le comunali a Campobasso. Ieri, durante lo spoglio, il sindaco uscente Antonio Battista (Pd) in conferenza stampa riconosce la sua esclusione dal ballottaggio con la candidata del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro a beneficio di Roberto Gravina (M5s). Alle 3 sul sito del ministero i dati vedono invece Battista al ballottaggio, fuori Gravina. Alle 10 la Prefettura comunica che al ballottaggio va Gravina, non più Battista.

Insomma siamo di fronte a una errata corrige elettorale: Gravina e Battista sono rimasti appaiati intorno al 28% per ore, durante la notte il sorpasso sul filo di lana del grillino. Ora sarà dura recuperare lo svantaggio ma intanto M5S è ancora in gara e può essere parzialmente soddisfatto (a dispetto della debacle nazionale) anche per il primato nei consensi in Regione.

Con il 28,76% dei voti al M5s il Molise è in linea con il risultato ottenuto alle Europee dai pentastellati complessivamente nella circoscrizione Sud. Primo partito, quindi, in Molise dove la Lega ottiene il 24,26%, Forza Italia il 15,31, il Pd 14,64%, Fratelli d’Italia il 6,33%.

A dominare è il voto della provincia di Campobasso dove il M5s ha ottenuto il 31,38% contro il 24,57 della Lega. Diversa la situazione nella provincia di Isernia dove la Lega è il primo partito, con il 23,38%; seguono Forza Italia, che ha ottenuto il 21,84% dei voti, e il M5s con 21,36; poi il Pd, con il 13,56%, e Fratelli d’Italia con l’8,75%. (fonte Ansa)