ROMA – Condono a casa Di Maio? Così pare, stando a un articolo di Conchita Sannino pubblicato su Repubblica, e ci si riferisce alla casa di Pomigliano d’Arco e il Di Maio in questione è il padre del leader del Movimento 5 Stelle. Scrive la giornalista di Repubblica che nel 1986 Di Maio padre avrebbe usufruito di un condono edilizio, pagando in tutto 2mila euro.

La Sannino fa anche riferimento esplicito a un documento: la pratica numero 1840 del protocollo 7850 del 30 aprile 1986, intestata al signor Antonio Di Maio, che oggi ha 68 anni. La legge che aveva consentito questo era la numero 47 del 1985, cioè il cosiddetto “condono di Craxi”. E’ singolare che le opposizioni abbiano paragonato proprio a questa legge il condono per le case di Ischia contenuto nel decreto Genova.

La Sannino scrive che nel 2006 arrivò la concessione e il conto da pagare per l’abuso edilizio: appena 2mila euro.

Le parole della giornalista di Repubblica: “Ecco cosa rileva l’architetto responsabile del Servizio comunale: Di Maio padre ottiene il condono per una serie di opere edilizie, fatte in anni diversi. Tecnicamente: “ampliamento di un fabbricato esistente al secondo e terzo piano”. Nello specifico, ad un piano, è lo stesso Di Maio senior, registrato come “tecnico rilevatore” a segnalare che la superficie fuorilegge “utile”, cioè abitabile, è di 74,76 (mq), più altri 3 metri come “non residente”; mentre, sull’altro piano, è di 61,57 più altri 12. Il totale fa 151 metri quadri, praticamente una nuova casa”.