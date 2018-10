ROMA – Il via libera del governo alla pace fiscale si tinge di giallo. Il viccepremier M5s Luigi Di Maio lancia un’accusa molto pesante: “Al Quirinale è arrivato un testo manipolato. Domani presento denuncia alla procura della Repubblica”.

Il leader M5s pronuncia queste parole durante la registrazione di Porta a Porta e subito dopo arriva una nota dell’ufficio stampa del Colle che precisa: “Il testo del decreto legge in materia fiscale non è ancora pervenuto”.

Di Maio spiega che “all’articolo 9 del decreto fiscale c’è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei ministri. Una sorta di scudo fiscale per i capitali all’estero e una non punibilità per chi evade. Noi in Parlamento non lo votiamo questo testo se arriva così, questa parte deve essere tolta. Non ho mai detto che si volevano aiutare i capitali mafiosi”.

Poi spiega: “Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato”.

Di Maio prosegue: “Questo è un condono scudo fiscale come quello che faceva Renzi, io questo non lo faccio votare. Ho sempre detto agli imprenditori italiani che dovevamo liberarli dalle grinfie di Equitalia ma non ho mai detto che si dovevano aiutare i corrotti all’estero”.

Su di chi sia la manina politica, Di Maio precisa: “Tengo ad escludere responsabilità politiche, perché mi fido delle persone con cui siamo al governo”, ma “in questo governo stanno avvenendo tante cose strane, tanti giochini: ciò che metteremo in campo dopo la denuncia alla Procura ci farà capire delle cose”.

Alla domanda se il sospetto possa cadere su Giorgetti della Lega, il vicepremier risponde: “Non mi permetterei mai”. Poi aggiunge: “Questo è il governo col più alto numero di nemici, ma non mi sorprende. Hanno già provato a farci giochetti con il decreto Dignità”. Anche in quel caso si era infatti parlato di una manina.

E sempre in questi giorni era uscito un caso analogo. Si tratta di quello del numero chiuso a Medicina, che prima era stato annunciato per poi essere smentito.