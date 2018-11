ROMA – La maggioranza di governo è stata battuta su un emendamento all’articolo 25 del decreto Genova che disciplina le pratiche di condono edilizio a Ischia, in discussione in commissione al Senato. L’emendamento 25.12 chiede di sopprimere la parte per cui alle istanze di condono si applichino le norme della legge 28 febbraio 1985 n.47. L’emendamento è stato approvato.

Dalle concessioni autostradali alle opere pubbliche, dalle sanatorie fiscali ai porti: questi alcuni dei temi toccati dagli emendamenti al dl fisco depositati dal relatore al provvedimento, Emiliano Fenu (M5S), in Commissione Finanze del Senato.

Tra le altre misure, quella che prevede che fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possano correggere errori od omissioni ed integrare non più solo le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, ma anche quelle “tardive”, relative agli anni precedenti al 2017, presentate entro i 90 giorni successivi.

Accuse dal Movimento 5 stelle ai senatori che hanno votato contro. “Quello che è successo in Commissione Lavori Pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida. Riguarda solo due persone che hanno tradito l’impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura”, ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, a margine dei lavori della Commissione.