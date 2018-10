ROMA – Alta tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sul condono fiscale. Il ministro dell’Interno non cede sul decreto fiscale e dice: “Di Maio sapeva tutto”, ma “non c’è una crisi all’orizzonte”, certo se cambiamo la pace fiscale “si crea un precedente pericoloso”.

Non si fa attendere la risposta del collega pentastellato, che una diretta Facebook si difende: “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ci sto”, aggiunge, replicando a quanto affermato in una precedente diretta Facebook da Salvini. Al Consiglio dei ministri di lunedì scorso il premier “Conte ha enunciato i principi generali dell’accordo sulla pace fiscale” ma “non si è mai parlato di condono penale e di fondi esteri”, ha precisato Di Maio su Fb, sottolineando che “quando si dice che ‘Conte leggeva e Di Maio scriveva’ si dice una cosa non vera”.

Sabato 20 ottobre Di Maio sarà al Cdm e sul possibile stralcio della parte ‘incriminata’ del decreto ai microfoni di Stasera Italia dice: “Tutto si può fare, sono qui per risolvere, però quando la gente legge e approva una cosa, sia convinta di quello che legge e approva perché sennò inizio ad arrabbiarmi”.

Il vicepremier Salvini avverte: “Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi, perché in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva. In quel Cdm un uomo indicato dai 5 stelle leggeva, ed è il presidente del Consiglio, e il leader dei 5 stelle scriveva, ed è Di Maio”. Alla domanda se ciò sia avvenuto per l’intero documento, Salvini ha risposto : “Sì, il documento oggetto di scandalo di cui alla Lega e a Salvini non frega nulla è stato letto dal presidente del Consiglio e verbalizzato dal ministro Di Maio”. “Se non hanno capito, se hanno cambiato idea, se hanno iniziato a litigare – ha ripetuto – è un problema loro. Non può essere il governo a risentire dei cambi di umore dei Cinquestelle o delle distrazioni dei 5 stelle. Noi – prosegue – siamo persone ragionevoli. Se i 5 stelle hanno cambiato idea, basta dirlo. Se Fico è Di Maio hanno cambiato idea, basta dirlo, noi siamo qui. Se lo spread arriva a 350 perché questi litigano è un problema. Io domani vado a Roma, sereno, riscriviamo e rileggiamo tutto, però, ripeto, la verità è che in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva”, ha detto nel video Salvini, parlando da Mezzocorona, in Trentino, nel tour elettorale per le provinciali.