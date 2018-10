ROMA – Lega e 5Stelle ai ferri corti sul decreto fiscale. Dopo le parole di Di Maio che in tv ha parlato di un testo manipolato annunciando addirittura una denuncia in Procura, arriva la risposta del viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, che sostanzialmente smonta le accuse M5S, dicendo che il testo del decreto “lo conoscevano tutti”.

Secondo le intenzioni di M5s e dello stesso Conte, per risolvere la questione e rivedere il testo del decreto parola per parola, bisogna convocare un nuovo Consiglio dei ministri. A questo punto scende però in campo lo stesso Salvini che lo esclude categoricamente irritando non poco Conte che reagisce: “Salvini? Il premier sono io”.

Il Carroccio però controbatte e tiene il punto, facendo sapere che alla riunione non andrà nessuno del partito. La tensione resta quindi molto alta, con Conte che avrebbe minacciato le dimissioni.

Ai 5Stelle non va giù l’introduzione dello scudo fiscale e la non punibilità per chi evade. Per questo viene convocato un Cdm già per veenrdì, poi spostato a sabato.

Ma Matteo Salvini stoppa ogni ipotesi: “Io domani sono in Trentino. Non possiamo rifare il consiglio dei ministri ogni quarto d’ora. Quando prendo un impegno, quando firmo un contratto con Di Maio e con gli italiani, lo mantengo. Quando approvo un decreto lo mantengo. Non possiamo ricominciare tutto daccapo. Non si può costruire di giorno e smontare di notte”.

Salvini non si limita a dire apertamente “quando approvo un decreto lo mantengo”. Il leader della Lega ironizza sull’alleato pentastellato: “Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni o scie chimiche. Questo è un governo che non ha timidezze, problemi o complotti contro. In consiglio dei ministri c’erano tutti, non c’ero solo io”.

Poi, facendo riferimento agli attacchi dall’Europa aggiunge: “Stiamo per essere attaccati dall’Europa. Se diciamo che il decreto è stato modificato la sera per la mattina da Batman o da Robin, è un problema”. Parlando da Bolzano dice: “Domani inizio a Cles la mattina e finisco a Trento a tarda notte. Sabato mattina sono a Cernobbio. Domenica ho il derby, entro in clima derby e non posso occuparmi di altro…”. Più tardi, parlando in un comizio, assicura che il governo durerà cinque anni restando però irremovibile sul no al cdm.

Per i Cinquestelle il caso però “è politico”. Il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, avverte che “nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Consiglio dei Ministri. Se qualche nostalgico del passato pensa di fermare il cambiamento si sbaglia, quelle norme spariranno. Alle Camere invierò solo un testo pulito: con noi niente scudi né condoni”.

Anche la viceministra dell’Economia Laura Castelli, sempre M5s, insiste: “Lunedì prima del Consiglio dei ministri c’è stato un tavolo politico in cui l’accordo raggiunto prevedeva nessun condono penale e niente scudo fiscale sui capitali esteri. Adesso Garavaglia e la Lega ci dicono che approvano una norma che introduce condoni penali e scudi fiscali per capitali all’estero? Allora c’è un problema politico”.

In serata arrivano anche le parole di Luigi Di Maio, rimasto in silenzio per tutta la giornata dopo le accuse a Porta a Porta: “Adesso il tema è politico e se è un tema politico ha bisogno di un chiarimento politico. La sede giusta è il Cdm ma possiamo anche fare un vertice prima. Lo spread è a 327 perché i mercati pensano che il governo non sia più compatto.”

Le parole di Conte che si schiera apertamente con M5s.

Alla fine del vertice europeo che si è tenuto a Bruxelles, della vicenda decreto fiscale parla anche Conte: “Sabato mattina ci sarà un consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura” del decreto e “avremo quindi la possibilità di confermare” il testo o, “nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto”.

Conte di fatto si schiera con M5s: “Il consiglio dei ministri si svolgerà perchè a convocarlo sono io. Se ci sarà Salvini? non lo so perchè c’è anche la campagna elettorale al nord. Non so se Salvini farà in tempo a rientrare. Ma il consiglio dei ministri ci sarà. Il presidente del consiglio sono io”.

Alle parole di Conte arriva una ennesima replica di Salvini: “Il consiglio dei ministri convocato per sabato? Io sabato ho l’appuntamento con la Coldiretti e soprattutto con i miei figli. Il Paese è importante ma sono importanti anche i figli”. Oltre a leader, a schierarsi per la non partecipazione al Consiglio dei ministri è tutto il partito guidato da Salvini. Senza di lui non ci sarà nessuno: “La Lega è compatta sulla linea del suo segretario: se Matteo Salvini, come ha detto, non parteciperà sabato al Consiglio dei ministri annunciato dal premier, nessuno dei leghisti sarà alla riunione”, fanno sapere dalla Lega.

Come se non bastasse, tra i due alleati si è intanto aperto un nuovo fronte. Si tratta delle assicurazioni. Fonti del M5S dicono che il tema della tariffa unica nazionale sulle Rc auto era stata discussa nella riunione sulla manovra la settimana scorsa ed era stata inviata agli alleati della Lega martedì mattina.

La deputata trentina del Patt (Partito autonomista trentino tirolese), Emanuela Rossini, però non ci sta ed è la prima a tirare fuori la questione degli aumenti delle tariffe: “No alla norma all’interno della manovra che intende uniformare il costo delle assicurazioni su tutto il territorio nazionale, penalizzerebbe soprattutto la provincia di Trento e quella di Bolzano. Per i trentini porterà un aumento del 25% della Rc auto”.

“È una misura fortemente iniqua – aggiunge – perché le differenze di costo tra i territori sono connesse al numero di incidenti, alle cosiddette cause opportunistiche e ai raggiri ai danni delle compagnie. Se davvero si vuole intervenire sul settore – prosegue – si lavori per rimuovere le cause che portano alcuni territori ad avere costi più alti a cominciare dai comportamenti fraudolenti. È inaccettabile l’idea che per questi debbano pagare territori virtuosi come il nostro. In Parlamento ci opporremo presentando specifiche proposte”.

“Il Trentino come l’Alto Adige viaggiano a velocità diverse – conclude – rispetto ad altre regioni. Questo grazie all’autogoverno concessoci dalla nostra Autonomia. Non possiamo permettere un abbassamento dei nostri standard per uniformarci al resto del Paese. Non aiuterebbe nemmeno il Paese, che ha invece bisogno di premiare i virtuosi e trainare tutti gli altri a migliorare”.

La sua posizione è confermata e rafforzata dal viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia: “Una norma mai vista, né condivisa. Quindi, il problema non esiste”. Cosa diranno ora gli alleati di M5s?