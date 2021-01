Consultazioni, Mattarella convoca Fico: "Emersa prospettiva di maggioranza con gli stessi gruppi del governo precedente"

Si è chiuso l’ultimo giorno di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presidente che ha convocato al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico per conferirgli un mandato esplorativo.

“E’ emersa – le parole del presidente Mattarella – la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente”.

Il presidente della Camera Fico dovrà riferire a Mattarella entro martedì.

Aggiornamento alle 20.11

Consultazioni, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

“C’è una pesante crisi economica e sociale – le parole del presidente Mattarella alla fine delle consultazioni . Bisogna dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno delle Camere. A breve prenderò un’iniziativa. E’ emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa possibilità va peraltro doverosamente verificata”.

Consultazioni, M5s: “No a personalismi”. Ma Di Battista: “Se il movimento torna con Renzi sono pronto ad andarmene”

“Se il Movimento 5 Stelle torna con Renzi sono pronto ad andarmene”. Alessandro Di Battista, via Facebook, minaccia la scissione se il suo movimento tornerà al governo con Renzi (come sembra sempre più probabile in queste ultime ore).

Dice Di Battista:

“Il 12 gennaio scorso condivisi la linea presa dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle e scrissi queste parole: Non so quel che farà o meno nelle prossime ore il manipolo di anti-italiani. Mi interessa quel che farà il Movimento. Ebbene io credo che se i renziani dovessero aprire una crisi di governo reale in piena pandemia, nessun esponente del Movimento dovrebbe mai più sedersi a un tavolo, scambiare una parola, o prendere un caffè con questi meschini politicanti.

Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di un accoltellatore professionista che, sentendosi addirittura più potente di prima, aumenterà il numero di coltellate. Ed ogni coltellata sarà un veto, un ostacolo al programma del Movimento e un tentativo di indirizzare i fondi del recovery verso le lobbies che da sempre rappresenta. L’ho sempre pensato e lo penso anche adesso. Se il Movimento dovesse tornare alla linea precedente io ci sono. Altrimenti arrivederci e grazie”.

“Si può accettare che ci siano veti o personalismi? Oppure è il momento della responsabilità e di fare un passo avanti e farlo tutti insieme?”. Lo ha detto il capo politico di M5s Vito Crimi, al termine del colloqui con il presidente Mattarella al Quirinale.

Le parole di Vito Crimi

“Il Presidente della Repubblica sta guidando anche questa fase estremamente delicata con l’equilibrio e la saggezza che lo hanno da sempre caratterizzato. Durante la consultazione abbiamo espresso la nostra disponibilità ad un confronto con chi intende dare risposte concrete nell’interesse del Paese, con spirito collaborativo”, spiega Crimi che aggiunge: “Abbiamo sempre messo il bene comune davanti a tutto, partecipando all’azione di Governo mai per ambizione, ma solo per autentico spirito di servizio. In questa pandemia che ancora oggi, giorno dopo giorno, ci priva di tanti affetti e persone care, siamo chiamati tutti a servire con rinnovato impegno e dedizione. Proteggere la salute dei cittadini Sostenere chi è in stato di bisogno e dare un futuro alla nostra straordinaria comunità sostenendo le aziende che ogni giorno lottano per sopravvivere, affinché possano competere con le loro concorrenti estere, grazie ad un Paese in pieno processo di innovazione. Queste sono le sfide che ci attendono e sono le sfide che intendiamo affrontare insieme”, aggiunge ancora Crimi.