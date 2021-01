Consultazioni, Zingaretti: "Scriviamo un programma di fine legislatura". Crimi: "Accontonare Mes"

“Il Pd è impegnato con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura sostenendo Conte nel mandato, partendo dalle forze che hanno votato l’ultima fiducia per un lavoro collegiale”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico. “Chiediamo a tutte le forze politiche di stare in questo confronto con volontà e spirito costruttivo”.

Aggiornato alle 20,27

Zingaretti: “Patto di legislatura è una occasione per l’Italia”

“Noi – continua Zingaretti – vediamo l’occasione del patto di legislatura come un’occasione non per tornare all’Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di afre un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare”.

Consultazioni, Vito Crimi: “Accantonare temi divisivi come il Mes”

“Abbiamo chiesto che siano accantonati alcune temi, strumentali e divisivi, penso al Mes” e “prendere atto che non c’è una maggioranza” che lo appoggia e quindi che “venga tolto dall’agenda e ci si concentri sulle questioni che hanno un sentire comune e siano più importanti”. Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico.

Consultazioni, Matteo Renzi: “Preferiamo governo politico a uno istituzionale ma serve cronoprogramma. Il premier? Prima i contenuti”

Il nodo, nelle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, è il nome del premier: Giuseppe Conte. E l’incontro più lungo a Montecitorio è stato quello con la delegazione di Italia Viva. Oltre un’ora a venti. “Preferiamo un governo politico a uno istituzionale – ha detto al termine Matteo Renzi – ma serve un cronoprogramma”. E alla immancabile domanda su Conte ha risposto: “Vengono prima i contenuti”.