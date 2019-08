ROMA – Non sono bastate 4 ore di trattativa per trovare l’accordo tra Pd e M5s. Dalle 21 all’una di notte si sono seduti per la prima volta allo stesso tavolo non soltanto Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, ma anche lo stesso Giuseppe Conte e il vicesegretario Pd Andrea Orlando. Al termine del vertice però la “strada è ancora in salita”, dicono fonti del Nazareno. E non c’è ancora il via libera a un Conte-bis, sul quale Di Maio resta invece inamovibile: prima Conte e poi il resto. “La pazienza ha un limite”, aggiungono i 5 Stelle.

Versione Pd: di nomi non si è parlato, è un problema di programmi, a partire dalla prossima manovra economica, su cui “emergono differenze”. Versione M5s: gli esponenti Pd hanno “parlato solo di ministeri”, altro che programmi, le correnti Pd fanno sentire il loro peso. Ciascuna delegazione alza la posta.

Per dare il sì a Conte, Zingaretti chiede discontinuità di squadra e di agenda. Il tutto per un governo di cui il segretario Pd non farà mai parte: dovrebbe restare alla Regione Lazio. Di Maio invece, chiede per sé gli Interni (restando vicepremier), commissario europeo e dice che Conte va conteggiato come figura terza. Tra i democratici permane il sospetto che voglia far saltare il banco.

La trattativa proseguirà in un nuovo vertice che dovrebbe tenersi oggi alle 11 a Palazzo Chigi. Ci sono da sciogliere questioni di merito e di metodo, oltre che di nomi. Il Pd si presenta al tavolo con la richiesta ai Cinque stelle di non sottoporre la nascita del governo a un referendum su Rousseau, ma solo al voto dei gruppi parlamentari, per riportare in primo piano la democrazia rappresentativa. Una richiesta che in partenza appare difficilmente accettabile dai pentastellati.

E poi c’è il tema della composizione della squadra di governo, a partire dal (o dai) vicepremier. L’ipotesi più accreditata è che ad affiancare Conte vada un solo vice del Pd, magari – sarebbe la prima volta di una donna – la vicesegretaria Paola De Micheli o il vicesegretario Orlando. Ma la discussione sarebbe ancora aperta, così come sul dicastero che assumerà Di Maio (non c’è dubbio che sarà ministro, rimarcano i pentastellati).

Il segretario Pd punta i riflettori sui temi: oltre che la prossima manovra economica, ci sarebbero problemi su sicurezza e giustizia. Solo dopo un’intesa programmatica, afferma il Pd, potrà arrivare il via libera a Conte, come premier del M5s in un esecutivo giallorosso. Ma i 5Stelle sono tranchant: “E’ un momento delicato e chiediamo responsabilità ma la pazienza ha un limite. L’Italia non può aspettare, servono certezze”.

Alla fine, nonostante tutto entrambe le delegazioni fanno sapere che i leader affronteranno il nuovo round di incontri con “ottimismo”.