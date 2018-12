ROMA – La foto del premier Conte che suona la chitarra ai bambini dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù ha fatto il giro dei social network. La deputata del Pd Alessia Morani ha postato lo scatto, facendo notare che la posizione delle dita di Conte renda impossibile credere che lui stia suonando davvero. Ma il blog delle Stelle pubblica la foto reale, accusando la Morani (e il Pd tutto) di essere passati alle fake photo. Ad essersi accorto del “ritocchino” è stato David Puente, esperto nello smascherare web bufale.

“Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo. Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte, la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo”. Lo scrive il M5s sul blog delle Stelle dove pubblica un tweet della deputata dem Alessia Morani (“È tutto meravigliosamente finto. D’altronde #Conte finge di fare il presidente del Consiglio e può fingersi anche chitarrista” si legge su Twitter) in cui si vede il premier che suona la chitarra per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ma con un particolare che sarebbe stato aggiunto: un ‘capotasto’ posto sul manico della chitarra, ma sotto la mano sinistra con cui sta facendo l’accordo.

“Questo comportamento è reso ancora più grave dal fatto che la Morani non ha ancora cancellato la fake photo, che intanto gira sul web come fosse vera, e non ha ancora chiesto pubblicamente scusa al Presidente Conte e a tutti gli italiani per la diffusione di questa bufala che si aggiunge a tutte quelle diffuse dal Pd sulla manovra del Popolo” si lamentano i 5 Stelle sul blog che commentano: “Raccontano sempre il contrario della verità utilizzando qualsiasi mezzo. Da oggi anche le fake photo”. “Morani vergognati e chiedi pubblicamente scusa” scrivono i 5 Stelle che invitano gli utenti a farsi sentire utilizzando l’hashtag #MoraniChiediScusa.

“Ne sentiamo di tutti i colori dal Pd, ma strumentalizzare, anzi taroccare, una foto di Giuseppe Conte che fa visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è qualcosa di rivoltante. Patetico”. Lo scrive su Twitter il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera Francesco D’Uva.

Che la parlamentare dem “diffonda sui social foto palesemente taroccate del premier Conte è semplicemente ridicolo” commenta anche il deputato e vice capogruppo M5s Francesco Silvestri che aggiunge: “Nemmeno durate le feste natalizie la Morani riesce a stare lontana dalle brutte figure. Strumentalizzando la visita che il premier Conte ha fatto ai bimbi che si trovano all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, la deputata del partito democratico ha preso una cantonata pazzesca. Mi auguro che con l’anno nuovo la Morani rinsavisca e la smetta di fare scivoloni del genere”.