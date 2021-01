Martedì alle 9, fanno sapere dal Governo, è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunione il presidente Giuseppe Conte comunicherà le due dimissioni. Poi il premier salirà al Quirinale.

Aggiornamento alle 20,45

Dimissioni Conte, M5s: “Conte-ter inevitabile”

“Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l’unico sbocco di questa crisi scellerata. Un passaggio necessario all’allargamento della maggioranza. Noi restiamo al fianco di Conte, continueremo a coltivare esclusivamente l’interesse dei cittadini, puntiamo a uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione di incertezza che non aiuta. Dobbiamo correre sul Recovery, seguire il piano vaccinazioni, procedere immediatamente ai ristori per le aziende più danneggiate dalla pandemia. Il MoVimento c’è, ed è pronto a fare la sua parte”. Così i capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa ed Ettore Licheri.

Dimissioni Conte, Berlusconi: “Nessun sostegno”

“Nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori, né di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al governo in carica”. Lo ribadisce il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“L’implosione dell’attuale maggioranza sotto il peso delle sue contraddizioni – sottolinea Silvio Berlusconi – è naturale conseguenza della sua origine improvvisata e contraddittoria, che contraddiceva il responso delle urne e che era finalizzata esclusivamente ad impedire al centro-destra di governare”.

Dimissioni Conte, Zingaretti: “Avanti con un governo ampio”

Il Pd lavora per assicurare al Paese “un governo autorevole con una base parlamentare ampia, di forte impianto europeista per rispondere alle emergenze che ci segnalano gli italiani. Un governo che guarda alla legislatura per affrontare il Covid che ancora è il tema fondamentale della nostra agenda”. Così il segretario dem Nicola Zingaretti a Radio Immagina. La “soluzione alla crisi – aggiunge Zingaretti- non vuol dire ‘baci e abbracci e vogliamoci bene’. Gli italiani ci guardano: le soluzioni devono essere di alto respiro”. Il governo, sottolinea il leader dem, deve essere “con Conte ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato. Ha preso la fiducia quattro giorni fa. Sfido chiunque a fare meglio. Si presenti e raccolga il consenso”.