Conte, fiducia al Senato DIRETTA VIDEO si accontenta di quota 155: a Pd, M5s e Leu basta governo di minoranza

Fiducia al Senato: Conte si accontenta di quota 155. Cioè governo di minoranza. Conte e i suoi alleati (Pd, M5s e Leu) se lo fanno bastare. Con 155 voti al Senato non c’è maggioranza piena, però la maggioranza sopravvive. Il governo esiste ma non può governare in pieno.

Più di 155 voti (o di 157 a essere ottimisti) è difficile pensare di ottenere in Senato. A meno che i cosiddetti “volenterosi” (la versione 2.0 dei “responsabili”) siano più di quanti pensiamo. O che in Senato vengano fuori nuove Polverini.

Fiducia Conte al Senato: quali numeri per il governo

La fiducia piena per il governo Conte conta 161 voti. Difficile, impossibile. Ma per restare al governo a Conte e i suoi alleati basta una maggioranza relativa. Facendo un gioco di parole, basta una maggioranza per un governo di minoranza. Che si ottine a quota 156/157 voti, anche 155. Voti che bastano per restare al governo (per ora). Ma governare sarà un’altra cosa.

Fiducia Conte: i numeri in Senato

Attualmente in Senato ci si ferma a quota 152. Secondo qualche ottimista potrebbe salire di un paio di unità, con i sì dell’ultimo momento. Ben lontani dalla maggioranza assoluta (161) o anche dalla maggioranza “politica” di 158, quella che tiene conto dei soli senatori eletti (315) e non dei quelli a vita (6). Ai 148 della maggioranza, va sottratto il M5s Castiello che è malato di Covid, ma vanno aggiunti l’ex M5s Gregorio De Falco, tre senatori a Vita (Monti, Cattaneo e Segre) e Tommaso Cerno. Gli ottimisti sperano in qualche senatore di Forza Italia.

