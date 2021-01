“Conte imbarazzante“, questo è quanto avrebbe detto Renzi durante il discorso del premier in Senato. Lo svela Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera.

Renzi lo avrebbe esclamato nel momento in cui Conte parlava di rafforzare la squadra di governo in caso di fiducia.

“Conte imbarazzante” detto da Renzi. Il premier: “Rafforziamo la squadra di governo”

“Stavamo già lavorando sul patto di fine legislatura. Subito dopo l’eventuale fiducia valuteremo un tema di cui stavamo già discutendo: come rafforzare la squadra di governo”.

Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in replica al Senato.

Renzi dice “Imbarazzante”, Conte cita la Costituzione

Come scrive l’Ansa, quando a Matteo Renzi Giuseppe Conte dice che l’importante non è non chiedere poltrone ma saperle occupare “con disciplina e onore”, il premier e uomo di legge cita la Costituzione, che ha indicato del resto insieme all’europeismo come le due colonne a cui ispirare la sua azione politica.

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”, recita infatti l’articolo 54 della Carta Costituzionale nella prima parte, quella su “Diritti e doveri dei cittadini”, al Titolo IV, dedicato ai Rapporti politici.