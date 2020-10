Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nuova conferenza stampa spiega: “Cerchiamo di evitare lockdown generalizzato ma non posso escludere lockdown circoscritti”

“La curva dei contagi di coronavirus è preoccupante, ci stiamo predisponendo per evitare il lockdown generalizzato ma non possiamo escludere lockdown circoscritti”: a dirlo, in una nuova conferenza stampa, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Il premier è intervenuto da Palazzo Chigi a meno di 24 ore dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm del 19 ottobre.

“Prima non eravamo preparati e siamo arrivati al lockdown generalizzato che non potevamo evitare”, ha spiegato Conte. “Ora invece abbiamo lavorato, per fare i test, distribuire le mascherine. Abbiamo lavorato nelle scuole, negli uffici per garantire la massima sicurezza e ora dobbiamo garantire una strategia diversa. La curva è obiettivamente preoccupante. Ci stiamo predisponendo per evitare il lockdown generalizzato, ma non possiamo escludere che se le misure non daranno effetti saremo costretti a tararle più efficacemente e arrivare a lockdown circoscritti perchè uno generalizzato dobbiamo evitarlo”.

“Con i sindaci concordato un protocollo sulla chiusura delle strade”

Il premier è tornato anche sulla discussa questione della responsabilità dei sindaci nel decidere la chiusura di alcune zone ad alta densità.

“Ci siamo sentiti con Decaro e Lamorgese e abbiamo già concordato un protocollo che consentirà ai sindaci, sentite le Asl, di adottare una proposta per le piazze e le vie che più si prestano ad assembramenti. Poi nell’ambito di una riunione tecnica comitato ordine e sicurezza pubblica si cercherà una soluzione per controlli e attuazione da parte di tutte le autorità competenti. Si tratta di misure sperimentali: dobbiamo costruire anche qualcosa di nuovo”.

“Dobbiamo essere vigili, come sulle palestre, e agire con adeguatezza e proporzionalità, in modo ragionato, non emotivo”, ha sottolineato il premier nella conferenza stampa da Palazzo Chigi (Fonte: Ansa)