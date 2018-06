ROMA – Giuseppe Conte incontrerà come da programma Emmanuel Macron: il presidente del Consiglio italiano sarà ospite domani a pranzo con il premier francese, il segno che i rapporti diplomatici tra Francia e Italia si sono riavviati sui binari della collaborazione dopo la tempesta di ieri a proposito della nave Aquarius e in generale sui temi dell’accoglienza dei migranti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nella notte tra i due premier c’era stata una telefonata definita “cordiale“, ma ancora stamattina il governo italiano, per bocca di Di Maio, attendeva le scuse ufficiali pena la cancellazione del vertice Macron-Conte.

Emmanuel Macron, nel corso della telefonata notturna con il premier Giuseppe Conte, “ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta ad offendere l’Italia e il popolo italiano. Il Presidente della Repubblica ha ricordato di aver sempre difeso la necessità di una solidarietà europea accresciuta nei confronti dell’Italia”. La nota dell’Eliseo dunque, conciliante ma ferma, non fa cenno alle scuse pretese dal governo italiano per la buona ragione, secondo i francesi, che insulti non ce ne sono stati.

Quel “cinico” riferito alla scelta di negare i porti, quel “non possiamo accettare provocazioni” di ieri sera a chi erano indirizzati allora? Non è un segreto: il bersaglio è Matteo Salvini, come in Francia è Marine Le Pen, il fronte aperto da Macron anche a livello europeo è “democratici” contro “populisti” nella versione di destra cosiddetta sovranista.