Conte riesuma la “verifica”: a gennaio i conti con Renzi e Di Maio

ROMA – “Un minuto dopo l’approvazione della legge di bilancio ” dovrà aprirsi la verifica di governo che è “necessaria” e che dovrà indicare “un cronoprogramma fino al 2023”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di un convegno dell’Eni.

La “verifica”, antica formula da prima repubblica, consente un pit-stop per verificare appunto se le condizioni affinché il Governo possa continuare a operare permangano. Un test per riannodare i fili quando i fili sono al punto di rottura. Il premier Conte, superato l’ostacolo manovra, farà come gli chiede il Pd, punching ball tra Renzi e Di Maio: falli smettere o si va al voto, ha infatti intimato Goffredo Bettini, eminenza grigia dem.

Bettini: “Non possiamo star sospesi tra Renzi e Di Maio”

“A gennaio avremo una verifica di Governo o si approva o non si approva, non possiamo stare sospesi ogni giorno a Di Maio e Renzi” . Così Goffredo Bettini esponente del Partito Democratico, ai microfoni di 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.

“Conte si presenterà con una sua agenda e terrà conto anche delle cose successe. Discuteremo un programma che o si approva o non si approva. Non possiamo stare sospesi ogni giorno alle dichiarazioni di Di Maio o a quelle di Renzi che prima vuole il maggioritario poi il proporzionale, prima dice che si deve eleggere il Presidente della Repubblica poi che si può andare anche a votare subito. Questo non va bene”, sottolinea. (fonte Ansa)