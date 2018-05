ROMA – Arriva, dopo diversi giorni di trattativa, il testo definitivo del contratto di governo M5S-Lega. Il testo è pubblicato sul Blog delle Stelle dove un link conduce direttamente alla versione telematica del programma [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] su cui, oggi, gli iscritti del Movimento voteranno. CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO INTEGRALE DEL CONTRATTO.

“Per tutta la giornata di oggi, dalle 10 fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento”. Lo annuncia Luigi Di Maio sul blog delle Stelle. Per il capo politico dei 5Stelle “sono stati 70 giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla fine siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale”. E annuncia: “Se date l’ok, lo voterò. In questo fine settimana la Lega sottoporrà il programma al voto (aperto a tutti) ai gazebo. E qualcuno dentro al partito ipotizza nuovi scenari qualora dovessero prevalere i “no” dei militanti, come ad esempio la possibilità di un pretesto, di una exit strategy per sfilarsi dalla partita.

#iosononelcontratto. E Di Maio si rivolge agli elettori del Movimento indicando i principi che hanno ispirato l’accordo con la Lega. “Ci sono gli italiani in questo contratto. Ci sono io in quanto cittadino italiano. Ci sei tu qui dentro – dice rivolgendosi direttamente al lettore – leggi questo contratto e sentiti parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così com’era e sentiti orgogliosamente italiano oggi perchè una nuova era sta per cominciare. La cosa più bella è che ognuno di voi, come me, oggi possa dire: #iosononelcontratto”.

Nel contratto rimangono la flat tax e il reddito di cittadinanza, così come l’abolizione della Legge Fornero. Per quanto riguarda i campi rom, nel contratto si legge: “Chiusura di tutti i campi nomadi irregolari in attuazione delle direttive comunitarie; contrasto ai roghi tossici; obbligo di frequenza scolastica dei minori pena l’allontanamento dalla famiglia o perdita della responsabilità potestà genitoriale”.