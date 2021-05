Coprifuoco agli ultimi fuochi: assediato da estate, affari e gente di sera

Coprifuoco agli ultimi fuochi, questioni di giorni, anzi di sere. L’obbligo per gli italiani di tornare a casa entro le 22 (salvo robuste eccezioni) ha i giorni contati. Lo assediano da ogni lato l’estate che arriva (in realtà meteorologicamente mica tanto), il gran bisogno, la gran voglia e la gran pressione di tutto ciò che v ive di movimento: ristoranti, hotel, locali, l’intero mondo legato al turismo e anche (molto non detto al riguardo ma molto vissuto al riguardo) la gente già in strada di sera, intorno e oltre le 22.

Coprifuoco italiano va a finire, Francia lo tiene alle 21, Germania alle 22, in Spagna e GB non c’è

Coprifuoco italiano la prossima settimana si allunga alle 23 o alla mezzanotte, ma a giugno coprifuoco italiano va a finire del tutto. A giugno probabilmente cadrà anche il coprifuoco francese che oggi è alle 21, così come quello tedesco che è alle 22. In Spagna e Gran Bretagna coprifuoco non c’è.

Ma davvero è stato ed è coprifuoco? Da subito comprensibilmente la tolleranza nei confronti di chi è in strada dopo le 22 è stata ampia. Ed è andata via via consolidandosi e ampliandosi. Al di là della narrazione sovra toni della realtà da parte dei media, nelle città italiane di fatto non era impossibile essere in strada dopo le 22. E’ stato invece spesso, quasi sempre “inutile”: la chiusura dei locali pubblici rendeva quasi senza meta l’andare in giro di sera. E’ stato ed è non proprio coprifuoco, è stata ed è limitazione della moltiplicazione dei contatti sociali. E’ stata ed è una delle cose che hanno aiutato ad abbassare la febbre della pandemia.

Coprifuoco senza padri

Coprifuoco, stare a casa la sera è stato utile e necessario come mostra il semplice fatto che a qualcosa di analogo hanno fatto ricorso la maggioranza dei paesi europei. Ma ora coprifuoco non ha più padri. E’ corsa tra i partiti a chi è più anti coprifuoco: in testa Meloni e Salvini ma M5S si è unito al gruppo. Governi delle Regioni da sempre sul fronte del tutto libero quando è chiuso e del chiudete tutto quando arriva il contagio da tutto aperto.

E poderosa è la pressione e volontà del Generale Turismo. Stare a casa la sera e andare in vacanza sono il diavolo e l’acqua santa. Quindi l’estate deve cancellare il coprifuoco. Questione di giorni e il coprifuoco darà l’addio, sta già salutando nelle serate italiane: per credere provare a contare quante auto, quante persone, quanta gente in strada nelle città alle 23 di un venerdì.