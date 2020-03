Coronavirus, online bando per 300 medici alla Lombardia: “Rispondete in 24 ore” (Foto Ansa)

ROMA – Un bando per 300 medici da spedire nelle regioni più colpite dal coronavirus, Lombardia in primis. Lo annuncia il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, specificando che “come da proposta anticipata dal premier Conte”, il bando dovrebbe andare online già da stasera.

Sarà “attivo da questo momento – spiega Boccia – per consentire a tutti i medici italiani che vogliono e possono aderire alla task force che Angelo Borrelli coordinerà da domani mattina”.

“Una chiamata alle armi della sanità, un’operazione mai fatta prima – aggiunge Boccia – ma bisogna rispondere subito perché dobbiamo chiudere in 24 ore”.

A pochi minuti dall’apertura del bando “ci sono già 28 domande”, fa sapere la Protezione Civile.

In conferenza stampa alla Protezione civile Boccia ha inoltre assicurato che “dispositivi di protezione personale per i sanitari dal 24-25 marzo non mancheranno più, grazie all’impegno straordinario del ministro Di Maio per reperirli in tutto il mondo”.

“Sono una criticità in questi giorni, questi dispositivi non vengono prodotti in questo Paese, è una corsa contro il tempo – aggiunge – Li stiamo distribuendo in tutto il Paese, il momento di crisi sarà superato. Ringrazio doppiamente i medici e tutti i sanitari eroici per i rischi che hanno preso finora in prima linea”.

