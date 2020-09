Coronavirus, Berlusconi positivo? Galliani dice tampone negativo ma fonti a lui vicine smentiscono .

Coronavirus, Berlusconi positivo di nuovo?

Dice no l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani:

“Il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo”.

Ma il no di Galliani, dopo qualche ora, è stato smentito da fonti vicine all’ex premier.

Il leader di Forza Italia ha comunque festeggiato ieri i suoi 84 anni.

Centinaia i messaggi e le telefonate di auguri

Tra i tanti messaggi anche quello di Vladimir Putin:

Il presidente russo Vladimir Putin ha augurato buon compleanno e “la più rapida guarigione”.

Lo ha fatto sapere il Cremlino riferendo di una conversazione telefonica tra Putin e il leader di Forza Italia.

Il messaggio di Antonio Tajani

“Io ho scommesso non solo sull’Imprenditore, non solo sul Politico, ma ho scommesso nella mia vita anche sull’Uomo Berlusconi.

Non c’è un grande imprenditore, non c’è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande Uomo. Buon compleanno Silvio!”.

Il messaggio di Mariastella Gelmini

“Buon compleanno, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, al Presidente Silvio Berlusconi.

Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. Auguri di cuore da tutta la comunità azzurra”. (Fonte: Ansa).