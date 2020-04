Coronavirus, bonus vacanze di 500 euro per famiglia? La proposta di Maria Elena Boschi

ROMA – Dopo il voucher baby sitter arriverà anche il bonus per le vacanze?

Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha ritwittato una proposta del presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi su un possibile bonus di 500 euro per ogni famiglia per le vacanze.

“Ho proposto un bonus di 500 euro per famiglia da spendere per le vacanze in Italia – questo il testo del tweet di Maria Elena Boschi, tweet ritwittato dal ministro – Serve alle famiglie, specie con minori. Serve al mondo del turismo: una piccola boccata d’ossigeno per un’industria in ginocchio”,

“Andremo al mare questa estate”, aveva detto nei giorni scorsi il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi. E il sollievo sarebbe non solo per le famiglie in difficoltà ma anche per il turismo nostrano, probabilmente uno dei settori più penalizzati dall’emergenza coronavirus, con prenotazioni praticamente annullate fino all’autunno e una perdita nel fatturato quantificata già intorno ai 600/700 milioni di euro.

Nonostante, quindi, non sia ancora del tutto chiaro come saranno le vacanze degli italiani quest’estate, è certo che il settore del turismo debba ripartire.

Un sistema fragile con 3,5 milioni di occupati e circa 75mila impiegati in tour operator e agenzie spesso di dimensioni medio-piccole. Un settore che, senza interventi straordinari e urgenti, rischia di collassare entro qualche mese. (Fonte: Twitter).